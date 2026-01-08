Фиктивная работа няней за государственные средства: в Украине расследуют фиктивное трудоустройство в Госпродпотребслужбе

ГБР (Государственное бюро расследований) расследует возможное фиктивное трудоустройство в Госпродпотребслужбе Полтавщины, где няня ребенка руководительницы могла получать зарплату из бюджета, не выполняя служебных обязанностей. В рамках дела проведены обыски, изъяты документы и техника, а следствие проверяет сразу несколько эпизодов и фигурантов.

Видео дня

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. В центре внимания следователей – руководитель областного управления службы Янина Аранчий и главный бухгалтер региональной государственной лаборатории Татьяна Радевич.

По версии правоохранителей, чиновницы могли оформить на работу женщину, которая фактически не выполняла никаких служебных обязанностей, но получала зарплату из государственного бюджета. Из материалов досудебного расследования следует, что в 2024 году в региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы была официально трудоустроена гражданка, которая формально числилась сотрудницей учреждения.

В то же время следователи установили: рабочее место она не посещала, а с 8:00 до 20:00 ежедневно находилась с ребенком руководительницы областной Госпродпотребслужбы, выполняя обязанности няни. Несмотря на это, женщина регулярно получала заработную плату из государственного бюджета. Правоохранители считают, что таким образом могло произойти завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением.

Кроме этого эпизода, ГБР проверяет информацию о еще одном человеке, который, по версии следствия, также мог быть фиктивно трудоустроен в областную Госпродпотребслужбу. По предварительным данным, в 2024–2025 годах в учреждение и подчиненной ей региональной лаборатории были оформлены два человека, которые фактически не выполняли должностных обязанностей, однако получали оплату труда.

Уголовное производство было открыто в марте прошлого года по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. В рамках расследования 8 декабря 2025 года следователи ГБР провели ряд обысков. В частности, правоохранители работали в помещениях Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области, региональной государственной лаборатории, расположенной в селе Горбановка, а также в доме главного бухгалтера лаборатории Татьяны Радевич.

Во время обысков были изъяты документы и техника, на которые суд наложил арест. В тот же день состоялся обыск и у лица, которое следствие рассматривает как еще одного возможного фиктивно трудоустроенного работника. Среди изъятого – выписка из системы "Резерв+" от 8 октября 2025 года и отчет о работе за шесть месяцев, адресованный начальнику одного из отделов Госпродпотребслужбы. Арест на эти материалы также наложен по решению Шевченковского районного суда Полтавы.

Согласно данным Реестра деклараций НАПК, в 2024 году областную Госпродпотребслужбу возглавляла Янина Аранчий. Она также является депутатом Полтавского областного совета от партии "Доверие". Должность главного бухгалтера региональной государственной лаборатории в этот период занимала Татьяна Радевич. Сейчас досудебное расследование продолжается. ГБР анализирует изъятые документы, электронные носители и финансовые данные, чтобы установить, действительно ли имело место фиктивное трудоустройство и нанесение ущерба государственному бюджету.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 2 января президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке обновления Государственного бюро расследований. Ожидается, что соответствующий президентский законопроект будет готов уже в этом месяце.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!