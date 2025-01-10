Фиксируются изменения потребительского поведения: в Минэкономики рассказали, как 'Национальный кэшбек' повлиял на динамику продаж украинских товаров

Программа "Национальный кэшбек", компенсирующая 10% стоимости товаров украинского производства, уже демонстрирует заметные изменения в динамике продаж и потребительских привычках. В частности, спрос на украинскую продукцию вырос значительно, а программа стала наиболее эффективным инструментом поддержки национальных производителей.

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Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель министра экономики Андрей Телюпа. "В некоторых категориях мы уже видим существенный переход спроса с импортных товаров на украинские. "Национальный кэшбек" стал самой эффективной коммуникационной программой поддержки украинских производителей", – констатировал он.

Вместо традиционных призывов покупать украинское теперь работают финансовые поощрения и интерактивные механизмы. Этот подход оказался более эффективным, что подтверждает резкий рост количества участников программы – за три месяца их стало вдвое больше.

За три месяца количество участников программы выросло с 1,7 до 4,5 миллионов. Потребители все чаще выбирают украинскую продукцию, что подняло ее с нижних полок в магазинах на приоритетные позиции.

Цель программы – сделать товары украинского производства первоочередным выбором покупателей.

"Чтобы покупатель, придя в магазин, прежде всего искал украинское. Эти изменения сложно сосчитать, но мы уже видим результаты в крупнейших сетях - украинские товары поднялись с нижней на "золотую", – объяснил Телюпа.

Объем средств в программе всего за два месяца вырос на 70% и достиг 436 миллионов гривен. На 2025 год уже предусмотрено финансирование, а также идет работа над привлечением дополнительных ресурсов.

К "Национальному кэшбеку" присоединились 1665 производителей и 17 банков, в том числе ПриватБанк, monobank, Sense Bank, Сбербанк.

Напомним, за декабрь государство выплатит украинцам 436 миллионов гривен по программе "Национальный Кэшбэк", но эти средства можно будет получить не в январе, а в конце февраля. К программе социальных выплат уже присоединились 4,5 млн. граждан.

Карточку "Национальный кэшбек" можно использовать для начисления помощи от государства по программе "Зимняя поддержка". Найти торговые точки, в которых принимают карту, можно на специальных картах аптек и книжных магазинов от Министерства цифровой трансформации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ноябре украинцы получили 232 млн грн по государственной программе "Национальный кэшбек" – это почти вдвое больше по сравнению с октябрем. Кроме того, средняя сумма выплаты на человека впервые превысила 100 грн. и составила 116 грн., но 48 млн. гривен кэшбека осталось государству.

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