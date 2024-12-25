Украинцам выдали "Национальный кэшбек": государство оставило себе 48 млн гривен

В ноябре украинцы получили 232 млн грн по государственной программе "Национальный кэшбек" - это почти вдвое больше по сравнению с октябрем. Кроме того, средняя сумма выплаты на человека впервые превысила 100 грн и составила 116 грн, но 48 млн гривен кэшбека осталось государству.

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Об этом сообщили в Министерстве экономики. Всего за месяц количество получателей выплат от государства увеличилось на 800 тысяч человек и составило почти 2 млн человек.

"За ноябрь государство выплатило гражданам 232 миллиона гривен кэшбека – это почти вдвое больше, чем в октябре. Число получателей кэшбека в ноябре возросло на 800 тысяч. Это свидетельствует о том, что интерес к программе продолжает расти, как спрос на товары украинского производства. Обращаем ваше внимание, что выплаты за декабрь и январь будут в конце февраля 2025 года", – сообщила министерша экономики Юлия Свириденко.

Чаще всего нацкешбек получали граждане украинцы до 45 лет (60% всех пользователей), среднего возраста (24%) и старше 60 лет (16%). В то же время, почти 700 тыс. украинцев присоединились к программе, но не получили выплаты, потому что вовремя не активировали карты для выплаты в приложении Дія или накопили менее 2 гривен. В общей сложности они накопили 48 млн гривен кэшбека. В Минэкономики сообщили еще следующие данные о программе:

количество граждан, присоединившихся к программе – 7,9 млн;

количество карточек "Национальный кэшбек" - 8,6 млн;

количество карт, активированных в Дії для будущих выплат – 4,2 млн;

общая сумма выплаченного кэшбека через три месяца после старта программы – 388 млн грн;

количество производителей, участвующих – 1665;

количество товаров, за которые начисляется кэшбэк – 360 тыс.

Кешбек за покупку украинских товаров выплачивают в конце следующего месяца, но из-за особенностей бюджетного процесса выплаты за декабрь и январь состоятся в конце февраля 2025 года. Все начисленные средства будут выплачены в полном объеме.

Как присоединиться к национальному кэшбеку

Стать участником госпрограмм можно полностью через онлайн-сервисы. Следует выполнить следующие действия:

открыть в банке из списка партнеров (смотрите ниже) карточку "Национальный кэшбек";

в приложении Дія перейти в раздел "Национальный кэшбек" в меню "Сервисы";

ознакомиться с условиями и нажать кнопку "Начать";

нажать "Открыть карту для выплаты", выбрать банк и авторизироваться.

Список банков, открывающих карты для нацкешбека:

ПриватБанк;

monobank;

Райффайзен Банк;

Укргазбанк;

Смысл Банк;

ПУМБ;

Обанк;

банк "Глобус";

УкрСиббанк;

Сбербанк;

Аккордбанк;

банк "Кредит Днепр";

"Клиринговый Дом";

Радобанк.

Как сообщал OBOZ.UA, национальный почтовый оператор "Укрпочта" тоже присоединился к государственной программе "Национальный кэшбек". Теперь, покупая продукцию украинского производства в почтовых отделениях, можно получить 10% возврата средств, а накопленные средства можно потратить в почтовых отделениях.

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