Европа "заваливает" украинские супермаркеты своим продуктом: как вырос его импорт

Украина нарастила импорт европейских сыров. В частности, декабре 2024 года сычужных сыров (твердые, полужесткие, белые) было ввезено 4,6 тыс. тонн – на 50% больше, чем в декабре-2023. Сохранение же такой тенденции грозит украинским сыроварам утратой значительной доли рынка.

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Об этом сообщает infagro. Отмечается: поставки европейских плавленых сыров увеличились на 28% – до более 500 тонн.

"Основная причина роста импорта сыра – диспаритет цен на товар украинского и европейского производства. Импортированный сыр значительно дешевле отечественного", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: если Украина продолжит импортировать сыр в больших объемах, европейский продукт займет половину всех местных продаж. Т.е., отечественные производители потеряют значительную часть внутреннего рынка сбыта.

В то же время, отмечается, повлиять на ситуацию могло бы снижение цен на украинские сыры. Однако, констатируется, этого скорее всего, не произойдет – ведь "производители уже отвыкли от использования такого инструмента стимулирования продаж".

"Дешевле 300 грн/кг даже традиционные сыры продавать в ближайшее время не будут", – рассказали аналитики.

Сколько стоит сыр в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", крупнные сети супермаркетов продают сыр твердый Звени Гора голландский 45% в среднем по 534,75 грн/кг. Что почти на 8,3 грн выше средней цены декабря-2024.

В целом цены выставили в диапазоне 475-589,5 грн/кг. В частности:

Metro – 539,76 грн/кг;

Auchan – 475 грн/кг;

Megamarket – 589,5 грн/кг.

А вот сыр твердый Комо традиционный 50% подешевел. Сейчас его продают в среднем по 465,67 грн/кг, что более чем на 12 грн ниже, чем месяцем ранее.

В крупных сетях этот сыр стоит 379-519 грн/кг. Так, в:

Novus – 519 грн/кг;

Auchan – 499 грн/кг;

Megamarket – 379 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам, цены на продукты в Украине вырастут на 10-15% к весне 2025 года из-за сезонности, инфляции, роста расходов на горючее и последствий войны. Повышение будет происходить постепенно: на 1,5-3% в месяц в зависимости от категории продуктов.

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