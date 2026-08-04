"Это не новый налог": правила импорта смартфонов в Украину изменят

Введение требования об указании IMEI-кодов мобильных телефонов в таможенных декларациях при ввозе в Украину позволит привлечь в государственный бюджет более 5 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно. При этом такое правило не является введением нового налога.

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Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цивинский. Соответствующий приказ Министерства финансов, инициированный БЭБ, уже подписан и официально зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Зачем это нужно

IMEI – это уникальный цифровой идентификатор каждого мобильного устройства. Ранее при таможенном оформлении импортеры его не указывали, что создавало лазейки для контрабанды и ввоза техники по заниженной стоимости или вне учета.

"Это не новый налог. Это создание прозрачного учета для рынка, где каждое устройство будет иметь свой идентификатор еще на этапе ввоза в Украину", – подчеркивает Цивинский.

Новая система позволит контролировать происхождение каждого смартфона ещё на границе, исключая возможность использования нелегальных схем и уклонения от уплаты таможенных пошлин.

Что будет дальше

Инициативу предварительно обсудили с представителями крупнейших ритейлеров электроники. Несмотря на дискуссии по отдельным техническим деталям, легальный бизнес поддержал шаги, направленные на ликвидацию теневого рынка и создание равных условий конкуренции.

Поэтому следующими шагами по детенизации рынка мобильных устройств станут:

требование указывать IMEI-код непосредственно в чеках при розничной продаже.

алгоритм внедрения этого механизма, который замыкает цепочку контроля:"таможня – магазин – покупатель" (уже разрабатывается специалистами БЭБ, Минфина и ГНС).

Как уже сообщал OBOZ.UA, пару месяцев назад таможенники раскрыли попытки незаконного ввоза в Украину iPhone и других товаров общей стоимостью около 1,6 млн грн – причем смартфоны прятали под одеждой, в сумках и даже в приборной панели автомобилей. Особое внимание привлекли два случая, когда дорогие гаджеты пытались ввезти под прикрытием гуманитарной помощи для животных.

А ранее в этом году Государственная пограничная служба раскрыла схему нелегального ввоза техники Apple в Украину. Контрабанду ввозили микроавтобусами в тайных тайниках внутри машины. В одной из машин нашли технику на сумму 35 млн грн.

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