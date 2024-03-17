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Energy Club выступает за возобновление экспорта природного газа из Украины при определенных условиях

Глеб Иванов
Рынки и компании
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Energy Club выступает за возобновление экспорта природного газа из Украины при определенных условиях

Объединение энергетических компаний Energy Club выступает за возобновление экспорта природного газа из Украины.

Об этом говорится в сообщении энергетического сообщества.

В нем отмечается, что 14 марта в Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг вице-президент Energy Club Максим Немчинов представил позицию энергетического сообщества относительно возможной отмены запрета на экспорт природного газа.

"Нужно развивать и строить ликвидный рынок природного газа в Украине на основе биржевых торгов. Внедрить Gas Release Program, которая позволяет отечественным добывающим компаниям выставлять часть добываемого газа на открытые биржевые торги. Это поможет усилить конкуренцию и приблизит нас к интеграции с европейским рынком", - отметил он.

По словам вице-президента Energy Club, природный газ является биржевым товаром, и прозрачные биржевые торги позволят открыть рынок и сформировать справедливую рыночную цену в Украине.

Немчинов отметил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) готов рассматривать вопрос отмены запрета на экспорт газа, но требует обоснованных предложений для принятия такого решения.

Ранее в Верховной Раде заявили, что депутаты обратятся в СНБО и Кабинет министров Украины по вопросу отмены запрета на экспорт природного газа.