Энергорынок находится в глубоком долговом кризисе размером в 60-70 млрд грн, – Кучеренко

Энергетический рынок Украины оказался в глубоком долговом кризисе в размере 60-70 млрд гривен.

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Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"Я сегодня констатирую – энергорынок в глубинном кризисе. Вот просто, этот коллапс, долговой, на уровне 60-70 миллиардов долгов. К чему оно приведет, никто сегодня ответа не имеет", - сказал он.

В частности, он рассказал, что перед производителями "зеленой" энергии образовался долг в размере около 19 млрд грн и у него нет тенденций к сокращению и источнику погашения.

Нардеп пояснил, что после недавнего повышения тарифа на электроэнергию для населения энергетики получат дополнительно около 50 млрд. грн. и часть этих средств будет направлена на погашение долгов.

"Если на рынке будут не расчеты по старым долгам, по текущим, то понятно, что привлекать новых инвесторов крайне тяжело или невозможно", - подчеркнул Кучеренко.

В результате он добавил, что для привлечения инвесторов в строительство новых энергообъектов нужно показать им стабильность в расчетах и работу над защитой инвестиций.

Ранее Кучеренко заявлял, что накопленные в отрасли энергетики долги оказывают негативное влияние на запасы топлива, а также ремонт и модернизацию энергообъектов.