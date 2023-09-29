'Энергоатом' отказался от ремонта энергоблока, потому что харьковские 'Укрэнергомашины' предложили слишком низкую цену, – нардеп

Оператор всех атомных электростанций Украины госкомпания НАЭК "Энергоатом" отказалась от ремонта энергоблока № 2 Хмельницкой АЭС, что было необходимо, чтобы энергоблок работал зимой на полную мощность.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, причина отмены тендера в том, что подрядчик предложил слишком низкую цену за работу.

Еще 30 марта "Энергоатом" объявил тендер на ремонт энергоблока на сумму 580 млн грн. На тендер подалась государственная компания "Укрэнергомашины": харьковское предприятие предложило выполнить работы за 290 млн грн, то есть на 300 млн грн дешевле.

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"Энергоатом" начинает крутиться, менять что-то. "Укрэнергомашины" трижды обращаются в АМКУ с жалобами на дискриминационные условия тендера. И доказывают свою правоту", – написал Железняк.

В результате 21 сентября "Энергоатом" вообще отменил тендер, указав причиной отсутствие финансирования. Поэтому в отопительном сезоне 2023-2024 годов энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС будет работать не на полную мощность: вместо 1000 МВт он будет генерировать только 830-850 МВт.

При этом, отметил Железняк, два месяца назад "Энергоатом" готов был заплатить более 281 млн грн за электроавтобусы. Тендер трижды переносился, но так и не состоялся из-за общественного резонанса.

Кроме того, недавно в сети появился договор, согласно которому "Энергоатом" закупил картриджи для принтеров на сумму более трех миллионов гривен. При этом цены некоторых канцелярских принадлежностей в несколько раз превышали цены в интернет-магазинах.

"Мне нужно объяснять, что пошло не так в этой схеме и почему в результате тендер отменили, когда поставили сумму на 300 млн меньше? Или сами догадаетесь? Вот где главная магия происходит. Поэтому и так странно выглядит, когда на таких объемах еще и "усилия" на картриджи и беруши находятся", – добавил Железняк.