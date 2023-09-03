'Энергоатом' недофинансирует льготные тарифы на электроэнергию для населения – Юрий Бойко

Задолженность компании "Энергоатом" на рынке электроэнергии по финансированию льготных тарифов на электроэнергию для населения провоцирует создание проблем для отрасли энергетики в преддверии осенне-зимнего периода, рассказал советник премьер-министра Юрий Бойко.

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"На способность предприятий проводить все работы своевременно и в необходимом объеме в значительной степени влияет их финансовое состояние. У большинства участников рынка ситуация достаточно тяжелая. Общий размер задолженности на рынке электроэнергии, согласно информации, озвученной на профильном комитете, достиг 60 миллиардов гривен" – сказал советник главы правительства.

По его словам, реальная цена электроэнергии в августе составила более 7 гривен за 1 киловатт-час. А это – в 2,7 раза больше, чем действующий тариф.

"Итак, если поставщик предоставляет населению энергию по 2,64 гривны, кто-то должен покрывать ему разницу между этим тарифом и ее реальной ценой. По решению правительства это делают "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", пользуясь тем, что у них себестоимость энергии существенно ниже, чем цена на рынке, частью полученной прибыли фактически дотируют льготную стоимость энергии для населения. Однако уже более года "Энергоатом" ежемесячно существенно недофинансирует эту деятельность", – рассказал Бойко.

По словам Юрия Бойко, сейчас, когда идет подготовка к новому отопительному сезону, многие энергетические компании испытывают сложности в этом вопросе из-за тяжелой финансовой ситуации. По словам советника премьер-министра, долги на десятки миллиардов угрожают финансовой устойчивости системы и препятствуют своевременному и полному финансированию необходимых восстановительных работ накануне осенне-зимнего периода.

Как сообщалось, задолженность "Энергоатома" перед ГП "Гарантированный покупатель" за текущий год составляет более 17 млрд грн. , чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона