Энергетики вернули свет более 48 тыс. семей после вражеских атак, – ДТЭК

6 сентября энергетики ДТЭК вернули свет 48,5 тыс. семей Донбасса, которые были без электричества из-за вражеских атак

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Несмотря на опасность 6 сентября, энергетикам удалось выполнить ряд ремонтов сетей и оборудования и возобновить электроснабжение 24 населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов.

В общей сложности энергетики вернули свет в дома 48,5 тысяч жителей Донбасса.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Отмечается, что на прошлой неделе ремонтные бригады в Донецкой области снова попадали под обстрелы несколько раз, два энергетика были ранены.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 714 тыс. семей, которые были без электричества из-за обстрелов.