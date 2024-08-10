Энергетики ДТЭК вернули свет еще для 5 тыс. семей после обстрелов

За два дня энергетики ДТЭК смогли возобновить электроснабжение для домов 5,3 тыс. семей Донбасса и Днепропетровщины.

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Об этом говорится в сообщении компании.

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои, продолжаются артобстрелы, ракетные, дроновые и авиаудары. Несмотря на тяжелую ситуацию за 8 и 9 августа, энергетикам удалось с разрешения ВСУ выполнить ремонты ряда объектов, поврежденных обстрелами, вернуть электроснабжение для 3,6 тысяч семей прифронтового региона.

Днепропетровщина также постоянно страдает последствиями вражеских атак. Здесь за последние двое суток энергетики вернули свет в 1,7 тысячи домов местных жителей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Энергетики ДТЭК Сети делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Ринату Ахметову удалось вернуть свет более 364 тысяч семей украинцев, чьи дома обесточивались из-за обстрелов в Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве.