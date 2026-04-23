Энергетики ДТЭК 68 раз поднимали 'с нуля' ТЭС с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения энергетики компании ДТЭК 68 раз поднимали "с нуля" теплоэлектростанции после вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В течение самого сложного отопительного сезона энергетики ДТЭК 17 раз "поднимали" теплоэлектростанции компании с нуля и восстанавливали их работу после массированных обстрелов, с начала полномасштабной войны – 68 раз", – говорится в нем.

Отмечается, что из-за вражеских атак станции вынужденно полностью останавливались, по терминологии энергетиков – "садились на ноль".

В ДТЭК объяснили, что это означает, что ТЭС совсем не производит и не отпускает электроэнергию в сеть. В компании подчеркнули, что до начала полномасштабного вторжения такое явление было экстраординарным событием, которое случалось чрезвычайно редко и в случае аварийных ситуаций.

"После каждой волны масштабных обстрелов наших ТЭС, а таких только в течение последнего отопительного сезона мы имели 11, энергетики оперативно начинали ликвидацию последствий ударов и восстановительные работы, чтобы как можно быстрее возвращать теплоэлектростанции к работе.

"Поднять" станцию с нуля – это всегда многоэтапная, сложная профессиональная работа, которую выполняют профессиональные команды энергетиков и ремонтников. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддерживать устойчивость энергосистемы и готовиться к летним пикам потребления и следующему отопительному сезону", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были атакованы врагом более 220 раз. В результате атак 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.