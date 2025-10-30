Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий вышел из СИЗО: за него внесли залог – СМИ

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий вышел из СИЗО после внесения залога в размере 13,7 млн гривен. Его подозревают в мошенничестве и присвоении государственных средств во время тендеров на реконструкцию энергосетей. Ранее суд избрал для него меру пресечения – содержание под стражей на 60 дней с альтернативой залога, который в итоге внесли.

О внесении залога сообщили источники СМИ. Прокуратура настаивала, что подозреваемый может сбежать за границу, ведь имеет отсрочку и троих несовершеннолетних детей.

После внесения залога Кудрицкий должен выполнять ряд процессуальных обязанностей, в частности не покидать место жительства без разрешения и сдать загранпаспорт. Ранее, во время суда, сторона обвинения требовала именно ареста, считая, что более мягкие меры пресечения не устранят риска побега. В то же время Кудрицкому не позволили сидеть рядом с адвокатом во время заседания – он все время находился в стеклянном боксе.

На суде присутствовали народные депутаты от "Голоса" Ярослав Железняк и Инна Совсун, а также представители "Слуги народа" – Анастасия Радина и Андрей Герус. Совсун и Железняк предлагали взять Кудрицкого на поруки, однако суд отказал.

Сам Кудрицкий назвал подозрение "абсурдным и надуманным". По его словам, он не принимал решений по договорам, которые стали предметом следствия, а лишь подписал документы в рамках стандартного бизнес-процесса после проведения тендера. "Никакого мошенничества или умысла не было, и я докажу это во время следствия", – заявил он журналистам после заседания.

Напомним, что Государственное бюро расследований (ГБР) подозревает Владимира Кудрицкого и бизнесмена Игоря Гринкевича в присвоении более 13,7 млн грн государственных средств в 2018 году во время тендеров на реконструкцию энергосетей. По версии следствия, подозреваемые заключили договоры на сумму более 68 млн грн, но выполнять работы не собирались, а средства были выведены через фиктивные компании.

Кудрицкому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Напомним, в сентябре 2024 года наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил Кудрицкого с должности, обвинив в неэффективности работы и нежелании добровольно подать в отставку.

