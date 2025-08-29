ДТЭК создает возможности для привлечения иностранных инвестиций в Украину, – Тимченко

Компания ДТЭК работает над созданием возможностей для иностранных компаний инвестировать в Украину.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Хотя инвесторы после вторжения больше сосредоточились на акциях оборонных компаний, им следует начать думать и о возможностях, которые откроет мир. ДТЭК активно работает над созданием таких возможностей. Например, мы готовимся запустить проект по строительству аккумуляторной станции мощностью 200 МВт совместно с американо-немецкой компанией Fluence", – заявил он.

Тимченко отметил, что это будет первый такой масштабный проект по строительству аккумуляторной станции в Украине и крупнейший в Восточной Европе. Этот проект поможет усилить энергетическую безопасность Украины.

Также глава ДТЭК добавил, что Украина может оказаться благоприятной почвой для компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, учитывая необходимость страны отстроиться более экологичной и устойчивой.

"Именно поэтому ДТЭК сотрудничает с Vestas, GE Vernova, Schneider Electric, Octopus Energy и другими компаниями. Мы уже построили одну ветроэлектростанцию в условиях войны, а сейчас увеличиваем ее в четыре раза", – подчеркнул Тимченко.

Напомним, за последние 20 лет ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в модернизацию и развитие энергетических активов более €12,5 млрд, из которых €1,64 млрд – в строительство новой "зеленой" генерации.