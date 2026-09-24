ДТЭК получила две премии Ukrainian CX Excellence за улучшение клиентского опыта

Компания "ДТЭК Сети" получила две награды Всеукраинской премии Ukrainian CX Excellence за проекты, упрощающие взаимодействие с клиентами.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что компания была отмечена в номинациях "Лучший CX-кейс в контакт-центре" и "Лучший CX-кейс с применением Employee Experience".

Первую награду получил сервис автоматического информирования об отсутствии света. Во время звонка система идентифицирует клиента, проверяет статус электроснабжения по его адресу и ещё до соединения с оператором сообщает причину и ориентировочное время восстановления. Более 74% клиентов после такого уведомления уже не нуждаются в соединении с оператором.

Вторую награду получил проект "Мобильный контролер". Приложение позволяет контролерам получать задания, фиксировать показания и фотографировать счетчики, сразу передавая информацию в систему. Это должно повысить точность и прозрачность учета электроэнергии и упростить решение вопросов, связанных с начислениями.

"Эти две награды показывают, что улучшать клиентский опыт можно как непосредственно в момент обращения клиента, так и за счет изменений в работе наших сотрудников", – отметил директор по взаимодействию с клиентами ДТЭК Сети Руслан Волинец.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова создал Офис цифровой трансформации, который консультирует операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК по вопросам развития направления искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых сервисов для клиентов.