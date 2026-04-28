ДТЭК получил 5 международных наград Davos Communications Awards

Компания ДТЭК получила пять наград на международной премии Davos Communications Awards за коммуникационную кампанию к 20-летию компании. "Свет держится на тех, кто..." посвящена бизнесам и людям, которые обеспечивают работу критической инфраструктуры и жизнь страны во время войны.

Об этом говорится в сообщении на сайте премии.

Отмечается, что ДТЭК получил награды за кампанию "Свет держится на тех, кто...", которая объединила десятки украинских брендов и бизнесов вокруг поддержки тех, кто не останавливается и работает во время войны. В частности, ОККО, ГСЧС, Новая почта, Uklon, Дія, Киевстар, "Сильпо", Эпицентр, Укрпочта, АТБ, COMFY, Дарница, ПУМБ и Ajax Systems, которые разместили на бордах своих героев – тех, кто помогает держать свет: водителей, кассиров, курьеров, спасателей и других.

В частности, ДТЭК получил золотые награды в номинациях "Лучшая PR-кампания" и "Лучшая кампания в социальных сетях".

Также ДТЭК получил серебро в номинациях "Самая инновационная кампания" и "Партнерство или коллаборация в коммуникациях", а также бронзу в номинации "B2B-коммуникационная кампания".

Ранее сообщалось, что ДТЭК вместе с рекламным агентством Banda стали претендентом международной премии Global Best of the Best Effie Awards 2025.