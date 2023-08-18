ДТЭК добавил в энергосистему 250 МВт в рамках подготовки к зиме

ДТЭК Энерго ввел в работу после планового ремонта энергоблок 250 МВт на одной из своих ТЭС.

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Об этом сообщили в компании.

Там объяснили, что в разгар подготовки к отопительному сезону не только ремонтируют энергоблоки для усиленной работы зимой, но дополнительно включаются в энергосистему для покрытия летних пиков потребления.

"Впереди очередная незаурядная зима, поэтому энергетики продолжают делать все возможное, чтобы украинцы как можно меньше ощутили последствия энергетического террора России как в будущем, так и уже сейчас", - отметили в компании.

Напомним, ранее в ДТЭК заявляли, что в течение 2023 года планируется отремонтировать 27 энергоблоков ТЭС.