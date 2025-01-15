Один из самых популярных в Украине продуктов подешевел впервые за 10 месяцев: сколько стоит килограмм

В Украине начали снижаться отпускные цены на морковь. Только с начала текущей недели производители снизили стоимость овоща на 10%, что может быть связано с очень низкими темпами его розничной продажи.

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Как сообщают аналитики EastFruit, производители все чаще вынуждены перебирать имеющиеся запасы моркови. В то же время доля отбраковки оказалась значительно выше, чем за аналогичный период прошлого года, в особенности эта проблема встала перед фермерами, которые не оборудовали свои хранилища должным образом.

На этом фоне на украинском рынке произошло то, чего не было с марта-2024 – морковь подешевела. В среднем цены упали на 10% – до 23-30 грн/кг зависимо от качества и объема партии. Идти на такие ценовые корректировки производители вынуждены даже в условиях ограниченного предложения качественной моркови на рынке.

"Давление на цены оказывает весьма сдержанный спрос на овощи среднего и низкого качества. Оптовые компании и розничные сети готовы закупать указанные корнеплоды только небольшими партиями, объясняя свое решение крайне низкими темпами реализации в рознице", – объясняют в EastFruit.

Из-за неблагоприятных погодных условий в период вегетации и уборки урожая качество овощей, собранных в 2024 году оказалось довольно низким. Начиная с июля, в Украине держалась засушливая жаркая погода, из-за которой насаждения не могли нормально развиваться. А осенью из-за обильных осадков во время уборки фермеры заложили продукцию на хранение с высокой влажностью.

"При этом, несмотря на удешевление моркови, на сегодняшний день данные корнеплоды в Украине предлагаются к продаже в среднем в 2,2 раза дороже, чем в середине января прошлого года", – говорят агроаналитики.

Также OBOZ.UA сообщал, что после рекордного роста в 2024 году цены на яйца и курятину в Украине стабилизировались, а где-то даже снизились. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы существенных изменений в стоимости этой продукции не произойдет из-за низкого спроса и перенасыщения рынка.

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