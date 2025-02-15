Достройка ХАЭС укрепит энергетическую безопасность не только Украины, но и всего региона, – Зеленский

Достройка Хмельницкой атомной электростанции укрепит энергетическую безопасность не только Украины, но и всего европейского региона.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.

"Мы сейчас готовим проект расширения нашей Хмельницкой АЭС с привлечением американского бизнеса, в частности, компании Westinghouse. Буквально за день до Мюнхена я был на станции. Этот проект усилит энергетическую безопасность не только Украины, но и всего европейского региона", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в условиях постоянных российских атак на энергетический сектор ядерная энергетика играет ключевую роль в обеспечении жизнеспособности страны.

По словам президента, ядерная энергетика была одной из тем, обсуждавшихся во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 11 января Верховная Рада Украины дала зеленый свет достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и 25% соответственно.