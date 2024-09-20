Дом среди леса, благотворительность и странные совпадения: действующего нардепа уличили в незаконном строительстве

Прокуратура на Черниговщине еще с февраля 2024 года добивается сноса двухэтажного деревянного дома, который был незаконно построен на захваченных 54 сотках земли госпредприятия "Леса Украины". Главное препятствие – правоохранители и суд якобы не могут найти виновных. При этом к незаконному строительству может быть причастен благотворительный фонд "Надія", ведущий к известному на Черниговщине народному депутату от "Батьківщини" Валерию Дубилю.

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Об этом говорится в расследовании Bihus Info. Отмечается, что Прилуцкая областная прокуратура еще с февраля 2024 года через суд пытается заставить снести дом. Суд при этом уже подтвердил, что это незаконный самострой.

"Но есть проблема. Ответственных – тех, кто построил дом, – не знают. Или делают вид, что не знают", – отмечают расследователи. По их данным, история приводит к благотворительному фонду, который в свою очередь связан с Дубилем.

Журналисты побывали на месте, где выросло незаконное строение. Это частная территория посреди леса в 150 км от Киева. Территория огорожена, за забором есть дорожки, высаженные деревья, несколько строений, а на берегу водоема – двухэтажный дом с собственным причалом. И все это – незаконное.

В решении Хозяйственного суда Черниговской области от 13 июня 2024 года говорится, что площадь захваченного участка – 54 сотки. Согласно тому же решению суда, площадь незаконно построенного дома – 62,27 кв. м.

Также в решении суда указано, что лес находится на территории, подчиненной Черниговской областной администрации. То есть фактичестки именно ОГА является собственником земли. ГП "Леса Украины" имеет право постоянного пользования участком.

"Собственно, именно на "Леса Украины" прокуратура и пытается возложить всю ответственность за незаконное строительство и заставить ГП снести срубы и забор", – говорится в расследовании.

Но, по данным журналистов, на самом деле все не так просто. В деле также фиругрирует Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія". По документам он проходит как третье лицо, которое не заявляет самостоятельных требований касательно предмета спора на стороне ответчика.

Фонду "Надія" более 36 лет, он зарегистрирован на Черниговщине. "Если не вдаваться в детали, это фонд народного депутата от "Батьківщини" Валерия Дубиля. Он сам там глава наблюдательного совета, а двое его сыновей – среди основателей", – отмечают расследователи.

Журналисты также отмечают, что фонд полностью реальный: он работает и помогает нуждающимся. Руководителем фонда является фонда является депутат Черниговского районного совета, а ныне военнослужащий Сергей Тепляков. Однако, как выяснили журналисты, в телефонных книгах Тепляков записан вовсе не как глава фонда, а как юрист и помощник Дубиля.

Расследователи утверждают, что еще в конце 2021 года благотворительный фонд попросил выделить ему в долгосрочное пользование на 49 лет 4,4 га в лесу. "Никто против не был, но с документами пришлось повозиться", - отмечают журналисты.

Они добавляют, что финальное письмо с просьбой передать лес в пользование со всеми собранными согласованиями "Надія" отправила в Черниговскую ОГА еще до начала полномасштабного вторжения, 10 февраля 2022 года. "Мы обращались еще до полномасштабного вторжения. Проходили процедуры, чтобы облагородить данный земельный участок, чтобы там было место общего пользования и отдыха. Закончилась эта история за неделю (до полномасштабного вторжения. – Ред.), ОГА предоставила нам решение о выделении. Фактически мы его даже забрали позже и далее не могли пользоваться, потому что нужно было заключить договор... По участку у нас были свои планы – рекреационная зона, место отдыха", – рассказал журналистам руководитель фонда Сергей Тепляков.

При этом 13 сентября 2022 года ОГА своим распоряжением фактически обязала "Леса Украины" передать землю "Надії" сроком на 5 лет. Но официально договор между фондом и филиалом госпредприятия заключили только в марте 2024 года. То есть уже после заявления прокуратуры и решения суда о незаконном строительстве.

Как отмечают журналисты, получается, что в договоре фонд просил разрешения на строительство того, что уже находилось на участке. Например, по данным Google Earth (сервис сохраняет спутниковые снимки), нечто похожее на фунтамент появилось на участке еще в 2017 году. А в 2020-м активно велось строительство. Теляков в разговоре с расследователями утверждал, что по плану фонда строительство дома на участке не планировалось.

Также, по данным журналистов, Прилуцкий райотдел полиции даже расследовал уголовное производство о захвате участка с 2021 года. "Искали тех, кто участок захватил и строится", - отмечают расследователи. Тепляков же утверждает, что в фонде не знали, что на территории уже есть строение и она огорожена забором с надписью "частная собственность".

По мнению расследователей, все указывает на то, что кто-то был уверен, что строить на участке можно. "А документы уже потом нарисуются", – отмечают журналисты.

При этом расследователи допускают, что и сам судовой процесс с требованием снести дом может быть попыткой "оставить все как есть". "Суд-то признает, что строительство незаконное, нужно сносить. Но сносить должен тот, кто строил. И это точно не "Леса Украины". А фонд Дубиля прокуратура пока и не спрашивает", – говорится в расследовании.

Более того, журналисты утверждают, что в процессе расследования Дубиль имел доступ з запросам СМИ в официальные органы, например, прокуратуру. Как именно документы оказались в распоряжении нардепа, неизвестно. Однако сам Дубиль согласился на встречу, хотя и отказался от комментариев на камеру.

Кто такой Валерий Дубиль

Дубиль является нардепом с 17-летним стажем в парламенте. Вся его депутатская карьера была связана с партией "Батьківщина". На момент выхода расследования Дубиль является заместителем главы партии. При этом Дубиль наиболее известен избирателям с Черниговщины. С этим регионом его связывает и политическая, и бизнес-история.

Заниматься бизнесом, по словам журналистов, Дубиль начал еще в 90-е. В интервью для "Суспільного" нардеп рассказывал, что "занимался много чем" – от торговли сахаром на рынке до продажи техники, металлопроката.

"Далее Дубиль вместе с другими предпринимаьелями, часть которых теперь депутаты облсовета, объединились в т.н. бизнес-группу "Европа". Так назывался магазин и даже футбольный клуб", – отмечают расследователи.

Сейчас, по данным аналитической системы YouControl, основное направление деятельности "Европы" - недвижимость. В частности, группа контролирует два рынка в Прилуках и часть Троещинского рынка в Киеве.

В медиа в 2019 году фамилия Дубиля упоминалась в истории про рейдерство, в частности, местного агрохолдинга. Также Дубиля упоминали в истории про подкуп избирателей на последних президентских выборах в том же 2019 году.

В 2024 году в официальной декларации нардепа указан только бизнес супруги. И ее агентство недвижимости называется "Европа". Самой недвижимости, к слову, немало – есть и квартиры, и дома, и земля, записанные на всю семью Дубилей. В частности, это коттедж с садом и бассейном на Кипре, в который, судя по декларации, вкладывались еще на этапе строительства до начала полномасштабной войны.

В Украине из масштабных объектов – имения на Киевщине и Черниговщине. Последний (530 кв. м, несколько гектаров с собственным озером) выставлен на продажу. Как отмечают журналисты, этот дом находится почти впритык к тому лесу, где на земле, переданной фонду Дубиля, красуется незаконный самострой.

Журналисты уверены, что и незаконное строительство не обошлось без Дубиля. Среди аргументов – слишком большое количество совпадений, как в деле о незаконном строительстве, так и с предоставлением запросов Дубилю. Кроме того, после встречи журналистов с нардепом с забора в лесу исчезла табличка "Частная собственность".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Киеве земельный участок на Оболони может получить компания, связываемая со скандальным банкиром Алексеем Омельяненко. Ранее таким же образом "разделили" еще один связанный с Укргазбанком участок.

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