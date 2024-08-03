Доллар в Украине должен стоить вдвое меньше: индекс "Биг-Мака" указал на недооценку гривни

Индекс "Биг-Мака" указал на значительную недооценку гривни. Действующий курс составляет 41,05 грн за доллар, в то время как должен составлять 20,71 грн за доллар.

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Об этом говорится в публикации The Economist. Биг-Мак в Украине стоит 118 гривен, в США – 5,69 долларов. Предполагаемый обменный курс составляет 20,74. Разница между этим и фактическим обменным курсом 41,05 говорит о недооценке украинской гривны на 49,5%.

Индекс "Биг-Мак" был изобретен журналом The Economist в 1986 году как легкий путеводитель по поводу того, находятся ли валюты на "правильном" уровне. Он базируется на теории паритета покупательной способности (ПКС), представлении о том, что в долгосрочной перспективе обменные курсы должны двигаться к курсу, который выравнял бы цены на идентичную корзину товаров и услуг (в этом случае гамбургер).

Бургерномика никогда не была задумана как точный измеритель валютных разногласий, а лишь как инструмент, чтобы сделать теорию обменного курса более восприимчивой. И все же индекс Биг-Мака стал мировым стандартом, включенным в несколько экономических учебников и предметом десятков научных исследований.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2024 года украинцы купили в банках рекордный за 12 лет объем валюты. В частности, коммерческим банкам наличной и безналичной валюты было продано на 1,658 млрд. долларов (в эквиваленте). А куплено на 2,775 млрд долларов.

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