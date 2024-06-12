Долги ТРЦ Ocean Plaza перед путинским олигархом хотят обнулить: зачем это нужно

Министерство юстиции добивается списания долгов на две трети национализированного торгового центра Ocean Plaza в Киеве перед компанией российского олигарха Аркадия Ротенберга. Это откроет путь для дальнейшей приватизации одного из крупнейших украинских ТРЦ.

Как пояснили в Минюсте, соответствующий иск был подан в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Речь идет о трех договорах, которые ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", непосредственно управляющий столичным ТРЦ, и ООО "Авангард-Виларти" заключили с кипрской компанией Ethoder Investments Limited Ротенберга. Это кредитный договор (2009 год), договор ипотеки и договор залога (оба – 2014 год).

Обнуление долгов освободит будущего владельца ТРЦ от выплаты $200 млн долгов Ротенбергу. Если ВАКС примет иск, это позволит начать приватизацию торгового центра.

Как национализировали ТРЦ Ocean Plaza

ТРЦ Ocean Plaza – один из самых больших в Украине торгово-развлекательный центр, первая очередь которого открылась осенью 2012 года. Приближенные к российскому диктатору Владимиру Путину олигархи Аркадий и его сын Игорь Ротенберги стали владельцами торгового центра еще в 2011 году.

СБУ установила, что Аркадий Ротенберг входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России. В частности, он принимал непосредственное участие в строительстве так называемого "Крымского моста", а также причастен к финансированию промышленного производства боеприпасов для воюющих против Украины оккупационных группировок страны-агрессора. За это в октябре 2022 указом президента к нему были применены санкции.

В марте Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по материалам СБУ передал в собственность Украины 66% акций Ocean Plaza, принадлежавших Аркадию Ротенбергу. СБУ оценила стоимость доли в $300 млн. От имени государства ею стал управлять Фонд госимущества (ФГИУ).

В службе отметили, чтобы скрыть свое отношение к украинским активам, олигарх руководил акциями через подконтрольные коммерческие структуры в Украине и за рубежом. Речь идет об "Инвестиционном союзе "Лыбидь", которым через "Авангард-Виларти" владеет кипрская Ocean Plaza Ltd. В собственность Украины перешло 100% уставного капитала "Авангард-Виларти" и 66,65% уставного капитала "ИС Лыбидь".

Остальные акции (33%) контролируются украинским девелопером UDP Holdings Limited бизнесмена Андрея Иванова. Его компания "Ланита Инвест" изменила свой устав, чтобы заблокировать деятельность ФГИУ и помешать дальнейшей приватизации имущества. И только в ноябре Минюст аннулировал решение "Ланниты Инвест".

Ранее OBOZ.UA сообщал о передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) торгово-развлекательного центра Gulliver. Компанию "Три О", которой принадлежит сам ТРЦ, обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму 146 млн. грн.

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