Для кого в Украине будет работа через 5 лет: в Кабмине перечислили профессии

Уже через 5 лет в Украине будет потребность а учителях, врачах, инженерах, психологах и реабилитологах. Высшее образование работает с прогнозированием на 5-10 лет вперед.

Об этом замминистра образования Михаил Винницкий рассказал в эфире телемарафона. "Мы четко знаем, что нам потребуются некоторые профессии: учителя, врачи – это точно в приоритете, инженеры-строители, инженеры-архитекторы – нужны будут для восстановления, психологи, реабилитологи. Это того типа профессии, которые однозначно, мы понимаем, что есть прогноз, что нам они потребуются через лет пять", – сказал он.

В то же время, Винницкий признал, что спрогнозировать потребность в специалистах других специальностей сложнее. "Фактически мы говорим, что некоторые профессии – это подготовка скорее к самореализации личности, чем подготовка к какой-либо профессии", – добавил чиновник.

По словам замминистра, в Украине останется государственный заказ на те специальности, которые можно спрогнозировать, а на другие будет оставаться небольшое количество госзаказа и грантовая система.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, самая высокая конкуренция за рабочие места в Украине зафиксирована в сфере "строительство/облицовочные работы", где на 1 вакансию приходится в среднем 60 отзывов. Платить таким специалистам готовы в среднем 26 858 грн.

В лидерах также отрасль "реклама/дизайн/PR" – 40 отзывов на 1 объявление. Зарплату таким специалистам предлагают на среднем уровне 15125 грн.

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