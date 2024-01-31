Для абонентов Vodafone ввели новую услугу в Дії: что им разрешили

Украинцы могут заказать eSIM или физическую SIM-карту Vodafone через Дію. Также таким образом можно подключить новый номер на контракт.

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Об этом сообщили в самой Дії. Там отметили:

eSIM поступит на e-mail заказчика;

физическую SIM-карту можно будет получить в почтовом отделении или почтамате.

"Сервис для тех, кто хочет стать абонентом Vodafone и оформить контрактное подключение. [А также] Абонентов Vodafone, желающих получить еще один номер и оформить контрактное подключение на него", – говорится в сообщении.

Как заказать карту Vodafone через Дію

Чтобы воспользоваться услугой, следует зайти в приложение My Vodafone. После чего:

выбрать "Станьте новым клиентом Vodafone";

выбрать формат карты – eSIM или физическая SIM;

выбрать тарифный план и номер;

отправить копию ID-карты через Дію;

указать контакты для связи;

подписать договор.

Что предлагают "Киевстар", Vodafone и lifecell

Со своей стороны, OBOZ.UA ранее провел сравнение минимальных тарифных планов у "Киевстара", Vodafone и lifecell для обычных абонентов. По его результатам оказалось, что:

Самым дешевым оказался тариф от lifecell. Он стоит 160 грн на 4 недели и:

на 5 грн дешевле тарифа от Vodafone;

на 15 грн дешевле тарифа от "Киевстара".

Интернета больше всего предоставляет Vodafone – 20 ГБ. Это:

на 5 ГБ больше, чем "Киевстар";

сразу на 12 ГБ больше, чем lifecell.

По звонкам же преимущество у "Киевстара". Он предлагает безлим на звонки в сети и 150 минут на звонки на другие мобильные, городские и заграничные номера, тогда как:

Vodafone без акционного предложения лишь безлим в сети и 800 минут по Украине;

lifecell – 300 минут на все мобильные номера по Украине (включая в самой сети) и безлимит в lifecell после использования минут на все мобильные номера.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, мобильный оператор "Киевстар" меняет стоимость некоторых тарифных предложений. Однако затронет это только бизнес-клиентов. Заработать же изменения должны уже 1 февраля.

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