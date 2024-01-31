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Для абонентов Vodafone ввели новую услугу в Дії: что им разрешили

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
2,9 т.
Для абонентов Vodafone ввели новую услугу в Дії

Украинцы могут заказать eSIM или физическую SIM-карту Vodafone через Дію. Также таким образом можно подключить новый номер на контракт.

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Об этом сообщили в самой Дії. Там отметили:

  • eSIM поступит на e-mail заказчика;
  • физическую SIM-карту можно будет получить в почтовом отделении или почтамате.

"Сервис для тех, кто хочет стать абонентом Vodafone и оформить контрактное подключение. [А также] Абонентов Vodafone, желающих получить еще один номер и оформить контрактное подключение на него", – говорится в сообщении.

Как заказать карту Vodafone через Дію

Чтобы воспользоваться услугой, следует зайти в приложение My Vodafone. После чего:

  • выбрать "Станьте новым клиентом Vodafone";
  • выбрать формат карты – eSIM или физическая SIM;
Нужно выбрать формат карты – eSIM или физическая SIM
  • выбрать тарифный план и номер;
Следует выбрать тарифный план и номер
  • отправить копию ID-карты через Дію;
Нужно отправить копию ID-карты через Дію
  • указать контакты для связи;
  • подписать договор.

Что предлагают "Киевстар", Vodafone и lifecell

Со своей стороны, OBOZ.UA ранее провел сравнение минимальных тарифных планов у "Киевстара", Vodafone и lifecell для обычных абонентов. По его результатам оказалось, что:

Самым дешевым оказался тариф от lifecell. Он стоит 160 грн на 4 недели и:

  • на 5 грн дешевле тарифа от Vodafone;
  • на 15 грн дешевле тарифа от "Киевстара".
Самым дешевым оказался тариф от lifecell

Интернета больше всего предоставляет Vodafone – 20 ГБ. Это:

  • на 5 ГБ больше, чем "Киевстар";
  • сразу на 12 ГБ больше, чем lifecell.
Интернета больше всего предоставляет Vodafone

По звонкам же преимущество у "Киевстара". Он предлагает безлим на звонки в сети и 150 минут на звонки на другие мобильные, городские и заграничные номера, тогда как:

  • Vodafone без акционного предложения лишь безлим в сети и 800 минут по Украине;
  • lifecell – 300 минут на все мобильные номера по Украине (включая в самой сети) и безлимит в lifecell после использования минут на все мобильные номера.
По звонкам же преимущество у "Киевстара"

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, мобильный оператор "Киевстар" меняет стоимость некоторых тарифных предложений. Однако затронет это только бизнес-клиентов. Заработать же изменения должны уже 1 февраля.

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