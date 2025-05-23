Дія "отключит" ряд услуг: какие будут недоступны

Ряд сервисом Дії будет недоступен с 24 по 27 мая. В частности, замена водительского удостоверения. Причина – проведение технических работ с двумя реестрами.

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Об этом сообщили в самой Дії. Там отметили, что речь идет о:

Едином государственном реестре транспортных средств.

Реестре административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Кроме замены водительского удостоверения же будут недоступны еще 2 услуги. В частности:

Перерегистрация авто.

Шеринг авто.

"Спланируйте замену водительского, покупку или продажу авто в Дії. С 24 по 27 мая сервисы будут недоступны. Уже в среду, 28.05, снова сможете воспользоваться любимыми сервисами за несколько кликов", – говорится в сообщении.

Ряд услуг в Дії станут платными

В то же время, Дія запускает монетизацию ряда свои сервисов. В частности:

Дія.Підпис;

Diia.OAuth.

Как рассказали в Министерстве цифровой трансформации, это должно поспособствовать развитию онлайн-услуг. А также оптимизации расходов на обслуживание государственной цифровой инфрастуктуры.

Кроме того, уже с 1 июня в Дії появится платная услуга мультишеринга документов. Она будет стоить:

21 500 грн за подключение;

9,80 грн за каждый запрос.

При этом, утверждается, базовый шеринг одного документа, например паспорта или водительского удостоверения, для обычных пользователей останется бесплатным.

Для сравнения: подобная услуга через BankID НБУ стоит от 5 до 20 грн независимо от количества документов. В Минцифры отмечают, что эта новация поможет содержать инфраструктуру и уменьшить нагрузку на бюджет, ведь только в финансовом секторе ежемесячно формируются десятки тысяч запросов.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине появится возможность подаваться на государственную службу через приложение Дія – теперь все документы и заявления можно будет подать онлайн, без бумажной волокиты. Экспериментальный проект продлится два года и охватит государственные учреждения, в частности Минцифры, Минэкономики и ГП Дія.

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