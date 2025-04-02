DIM приняла участие в первом Форуме доступной ипотеки

Форум организован Украинской финансовой жилищной компанией (Укрфинжилье) совместно с Министерством экономики Украины. Специальным партнером мероприятия выступила Украинская ассоциация девелоперов, объединяющая лидеров сферы жилой недвижимости.

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На форуме были обсуждены вопросы улучшения жилищных условий, инновационные и технологические решения в сфере доступной ипотеки, а также развитие рынка доступной ипотеки в Украине.

Особое внимание было уделено панельной дискуссии о влиянии рынка доступной ипотеки на рынок строительства. Спикерами выступили: Евгений Мецгер, председатель правления Укрфинжилье, Анна Лаевская, коммерческий директор "Интергал-Буд", Игорь Суботенко, директор "Кузнечная Недвижимость", Ростислав Мельник, генеральный директор Корпорации Недвижимости РИЭЛ, и Ольга Арбузова, руководитель отдела по развитию госпрограмм компании DIM.

Участники панели поделились своим мнением о роли льготной ипотеки в будущих проектах, изменениях, которые могут улучшить ипотечную программу, а также рассказали, какую долю в продажах застройщиков составляет жилье по программе "єОселя".

"Большое количество запросов, которые мы получаем, демонстрирует значительный спрос на программу "єОселя" среди покупателей жилья комфорт-класса, – отмечает Ольга Арбузова, руководитель отдела по развитию госпрограмм компании DIM. – У компании DIM более 25% продаж приходится именно на эту программу. Мы видим поддержку со стороны государства и доверие покупателей, хотя до сих пор есть барьеры для увеличения объемов через лимитированные кредитные ресурсы.

По словам эксперта, застройщики активно учитывают предыдущий опыт продаж по программе "Еселя" и адаптируют под него свои стратегии. В частности, наблюдается переход фокуса от готовых объектов к рынку первичной недвижимости, сопровождающийся аккредитацией новых домов. Это свидетельствует о гибкости подходов и готовности застройщиков к переменам.

Кроме того, Ольга Арбузова отметила, что популярность программы "єОселя" в значительной степени влияет на планирование новых объектов строительства.

"Во всех последующих очередях в сегменте эконом и комфорт, которые мы планируем запускать в ближайшее время, мы пересмотрели планирование, чтобы они соответствовали ограничениям "єОселя". Ведь готовим их сразу к аккредитации с банками-партнерами. Однако стоит учитывать, что рынок становится все более динамичным, и мы ожидаем роста стоимости квадратного метра на 15–20%. Надеемся, что и лимиты по суммам кредитов на семью также будут расти пропорционально, ведь компания DIM не планирует уступать качество строительства в своих проектах".