DIM и Sky Bank предоставили 10 ипотек по программе 'еОселя'

Уже полтора года группа компаний DIM сотрудничает со Sky Bank в рамках государственной программы "еОселя", помогая украинцам сделать важнейшую инвестицию – в собственное жилье.

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Только с начала 2025 года:

– Клиенты DIM уже получили 10 ипотечных кредитов через Sky Bank

– Общая сумма финансирования составила 25,8 млн грн

– Стоимость приобретенных квартир – 38,8 млн грн

Как отмечает застройщик, приобрести квартиру по программе "еОселя" можно в эко-комплексе Lucky Land, аккредитованном Sky Bank, на срок до 20 лет с первым взносом от 30% и под 3-7% годовых в гривне.

"Мы постоянно получаем запросы от клиентов о возможности приобретения квартир по программе "еОселя" и активно работаем над созданием максимально удобных условий. Уверен, что наше сотрудничество со Sky Bank приближает мечту многих украинцев получить собственное жилье в одном из лучших комплексов комфорт класса в столице", – отметил управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский.