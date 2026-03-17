Дешевые импортные товары из ЕС заставили производителей в Украине снизить цены: какая ситуация на рынке

Из-за импорта недорогих европейских сыров украинские сыроделы вынуждены активно конкурировать за потребителя, чаще всего – снижая цены. Но к завершению весны ситуация может измениться из-за роста закупочных цен в Евросоюзе.

Об этом сообщает ИНФАГРО. В целом аналитики считают, что в марте ситуация на украинском рынке сыра несколько улучшилась, однако существенных изменений пока не произошло/

Что происходит на рынке сыров

Часть украинских производителей так и не смогла восстановить желаемые объемы производства из-за значительного импорта недорогих европейских сыров .

. Импортеры увеличили поставки, в частности за счет продукции с очень низкой входной ценой .

. Особенно заметно выросли объемы импорта твердых и полутвердых сортов – их доля которых на рынке в целом достигла примерно четверти.

Импорт плавленых сыров вырос сразу на несколько десятков процентов как в месячном, так и в годовом измерении.

Среди недостатков с украинской стороны эксперты отмечают недостаточно активное расширение ассортимента. Впрочем они все еще способны конкурировать с импортом, в частности благодаря гибкой системе скидок для дистрибьюторов, сохраняя прибыльность.

Прогнозируется, что импорт сыров будет активным еще некоторое время – пока продукция будет поступать по контрактам, заключенным ранее. Впрочем ближе к концу весны поставки могут сократиться из-за роста закупочных расходов и влияние валютных факторов.

Экспорт украинских сыров

Благодаря стабильным и выгодным экспортным ценам, поставки украинских сыров за границу растут, одновременно существенно уступая импорту в отдельных сегментах. Но ситуация с полутвердыми сырными продуктами отличается – несмотря на низкий уровень цен, их экспорт вырос, но скоро может сократиться из-за изменения приоритетов производителей.

Самой сложной остается ситуация с плавлеными сырными продуктами. Эскалация ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке усложнила логистику и создала дополнительные риски для экспорта, особенно учитывая зависимость от ключевых импортеров в этом регионе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, до конца марта в Украине могут подорожать молочные продукты из-за роста расходов на логистику, экспорт и сокращения производства сырья. В то же время цены на мясо остаются относительно стабильными пока что, но ближе к Пасхе ожидается их рост из-за сезонного спроса и подорожания кормов на фоне высоких цен на топливо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!