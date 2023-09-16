День фармацевта: как украинские аптекари и производители лекарств продолжают работать и поддерживать армию и гражданских во время войны

Очереди у аптек после 24 февраля 2022 года превзошли ажиотаж на маски во времена пандемии. Сначала не хватало работников, так что ждать своей очереди приходилось долго. Затем люди уверенно пошли за калия йодидом, успокоительными или другими лекарствами.

По ту сторону прилавка в каждой аптеке – фармацевты. Люди, которые каждый день выходят на работу, несмотря на обстрелы, ночные воздушные тревоги, а иногда даже несмотря на оккупацию.

16 сентября представители этой профессии отмечают День фармацевта. По случаю этого праздника OBOZREVATEL рассказывает, с какими вызовами столкнулись украинские фармацевты с 24 февраля 2022 года, как преодолевали вызовы и помогали фронту, государству, согражданам.

Группа компаний "Здоров'я": автомобили и дроны для армии, лечение для военных и арттерапия

После 24 февраля 2022 года группа компаний "Здоров'я" продолжает работать и производить качественные и доступные лекарства для украинцев и сохраняет свое место в списке ведущих фармпроизводителей Украины. А также осталась одним из лидеров по объему экспорта продукции. Несмотря на войну в стране, в 2023 году три компании группы – "Здоров'я", "Здоров'я Народу" и "Фармекс" – в очной форме прошли инспектирование Гослекслужбой Украины и были рекомендованы к получению сертификата GMP (должная производственная практика).

Помощь армии, поддержка гражданского населения и военных стала неотъемлемой частью бизнеса. Руководство компании "Здоров'я" постоянно на прямой связи с разными подразделениями, чтобы оперативно закрывать потребности в технике и оборудовании. Фармкомпания уже приобрела для армии более 60 квадрокоптеров, часть из которых оснащена тепловизорами. Неоднократно помогали техникой, машинами и оборудованием: передали почти 20 автомобилей, в том числе бронированный автомобиль Mercedes G-500 для специального подразделения, автобус, экскаватор и микроавтобус.

К этому делу приобщаются и работники. Для военных готовят горячие обеды, в холодное время организовывали производство печок-буржуек и окопных свечей для защитников, отмечают в компании.

Большое внимание уделяют помощи в лечении и восстановлении раненых военных – постоянно передают медикаменты различным учреждениям Украины, где лечатся наши защитники. В одном из них установили современный испанский рентгенограф. При поддержке фармкомпании "Здоров'я" военные могут проходить лечение в Медицинском центре физиотерапии Rubinko, где безоперационными методами помогают раненым восстановиться после сложных операций.

Несмотря на войну, компания сохранила многолетнюю традицию помогать незащищенным слоям населения. Также по инициативе главы наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоров'я" Александра Доровского стали партнером Артцентра Zelo, где методом арттерапии помогают детям и взрослым восстановить ментальное здоровье.

Сеть аптек "Подорожник": "Кареты для ВСУ" и "ФАРМ ГЕРОИ"

С начала полномасштабного вторжения "Подорожник" держал контакт со своими сотрудниками по всей Украине, чтобы понимать их обстоятельства и помогать, рассказывают в компании. А заботиться есть о ком – в сети работает около 7 тыс. фармацевтов, а общая численность команды – более 9 тыс. человек.

Фармацевты же выполняют свою миссию и предоставляют украинцам лекарства при любых обстоятельствах. У аптек были очереди, фармацевты работали почти непрерывно, снабжали лекарствами и поддерживали людей психологически. Аптеки компании попадали под обстрелы, в оккупацию, но их восстанавливали так быстро, как это возможно, чтобы помогать людям. Поддерживали своих – некоторые сотрудники переезжали в более безопасные места, где "Подорожник" снабжал их работой и помощью.

Чтобы поддержать и отблагодарить сотрудников за преданность делу, "Подорожник" создал проект "ФАРМ ГЕРОИ", в котором рассказывает о героических поступках фармацевтов.

Для команды "Подорожника" был разработан специальный серебряный нагрудный значок "ФАРМ ГЕРОЙ" за добросовестный труд и преданность делу в нелегкие времена. Награду получили около 400 работников компании.

"Подорожник" помогает работникам, защищающим страну, и тем, чьи родственники на фронте, – покупает необходиме вещи согласно их запросу. Приобщаются и к помощи воинам в рамках собственного проекта "Карети для ЗСУ ": 3 грн с каждой проданной упаковки Baum Pharm и Simply Care перечисляются на закупку авто для защитников.

Несмотря на полномасштабное вторжение, сеть аптек не прекращала нанимать фармацевтов на работу. Ведь спрос возрастал, страну нужно снабжать лекарствами и при этом предоставлять рабочие места.

В компании уверены: преодолевать все вызовы вместе, с каждым годом крепнуть и уверенно шагать к цели им помогают общие ценности – смелость, клиентоориентированность, развитие, открытость и честность. Компания работает ради будущего.

Сеть "Аптека Доброго Дня": работа под обстрелами и "Простори Незламності"

С начала полномасштабного вторжения фармацевты сети "Аптека Доброго Дня" продолжали работать, даже в зонах активных боевых действий. Поэтому имеет много историй о мужестве своих работников.

В Николаеве фармацевты собственными глазами видели бой в начале полномасштабной войны – вражеская техника была в квартале от аптеки. Выстояли и возобновили работу после атаки на Дворец творчества напротив аптеки и мужественно держались во время высадки вражеского десанта рядом на Майдане. Несмотря ни на что, николаевские фармацевты работали, потому что понимали, что лекарства нужны, особенно в таких условиях.

Когда в начале вторжения начался очередной обстрел Харькова, фармацевтка компании Анна приютила в безопасных помещениях отделения находившихся рядом с аптекой людей. Фасадная часть здания аптеки получила повреждения, но ни один человек не пострадал. Анна с мужем самостоятельно убрали последствия разрушений и на следующий день фанрмацевтка открыла для покупателей отделение.

Несмотря на войну, сеть "Аптека Доброго Дня" продолжает улучшать уровень предоставления услуг и постепенно превращает собственные аптеки в зоны заботы о здоровье клиентов – Пространства устойчивого здоровья. В таких Пространствах клиенты могут измерить давление, сатурацию, температуру. аптеки компании становились еще и "Просторами Незламності", где можно зарядить телефон или воспользоваться бесплатным Wi-Fi, также, чтобы помочь украинцам заботиться о себе правильно, предотвращать болезни и овладеть понятием "превентивной заботы" о себе, в "Аптеках Доброго Дня" создали Академию Устойчивого Здоровья. Концепция Академии предусматривает ежемесячные бесплатные вебинары от экспертов сферы здоровья и красоты.

"И наибольшую заботу о клиентах оказывают наши фармацевты. Каждый лояльный клиент знает, что фармацевты сети "Аптека Доброго Дня" – это специалисты, которые не просто рекомендуют необходимые лекарства или аптечную косметику, но и посоветуют, как лучше поступить в конкретной ситуации. Мы в сети следуем идее борьбы с самолечением, поэтому во многих ситуациях, когда клиент сам назначил лечение, наши фармацевты лучше рекомендуют ему обратиться к врачу, чем продадут самоназначенный препарат", – говорят в компании.

Аптечная сеть АНЦ: о помощи армии и гражданским, инновационное развитие даже во время войны

В начале полномасштабной войны аптечная сеть АНЦ столкнулась с проблемами "трех ресурсов".

Первый ресурс – люди. Многие сотрудники сети присоединились к ВСУ и ТРО. Еще часть уехали из Украины. Но впоследствии сеть АНЦ оптимизировала кадровые вопросы и продолжила диджитализацию внутренних процессов – интегрировала сервис Дія.Підпис в систему работы с персоналом и скорректировала графики для четкой работы аптек.

Второй ресурс – обеспечение деятельности аптек. Аптечные работы, банковские терминалы, работа с онлайн-заказами, хранение лекарств в специальных условиях – все это требует стабильного электроснабжения. Столкнулись с проблемой логистики – схема снабжения, идеально отработанная в мирное время, не работала на сто процентов.

Третий ресурс – клиенты. На спад продаж сильно повлиял массовый выезд людей за границу и миграция внутри страны. А также уменьшение общей платежной способности, временная оккупация территорий и уничтожение аптечных помещений.

"Примерно 123 аптеки были разрушены до основания, но нам удалось возобновить работу 41 аптеки. Некоторые все еще находятся на оккупированных территориях. Но это не остановило наше развитие и работу, и на сегодняшний день в Украине открыто более 1100 наших аптек", – рассказывает генеральный директор АНЦ Николай Щербина.

Почти все пути адаптации к новым условиям стали шагами развития компании, запланированными еще до войны. Сохранить контакт с клиентами помогла омниканальность во взаимодействиях и многоканальная связь. Компания стала первой в Украине аптечной сетью, запустившей автоматизированную систему выдачи и оплаты онлайн-заказов – ликоматы. А также первой среди аптек Европы вышла в мир криптовалюты – с начала 2023 года здесь можно рассчитаться с помощью технологии Binance Pay.

С начала полномасштабного вторжения компания направила более 40 млн гривен на Победу.

Сотрудничают с фондом "Повернись живим", БФ "Вместе для Украины", платформой UNITED24. Также реализуют собственные проекты по обеспечению ВСУ – автомобили, дроны, тепловизоры, пошив одежды, системы защиты и разведки, оборудование, которое помогает спасать жизни. АНЦ передала более 2 тыс. продуктовых наборов для семей ВПЛ и 100 наборов для женщин с травмой спинного мозга, которые находятся в оккупации. Передали более 1 тыс. упаковок лекарств для жителей Славянска, Святогорска и Харьковской области. Поддержали проекты БФ Сергея Притулы – "NEST", строительство мобильных домиков и обеспечение лекарствами медучреждений на деоккупированных территориях.

Сеть аптек "Бажаємо здоров'я": ежемесячные донаты в поддержку ВСУ и финансовая опека военными частями

Сеть аптек "Бажаємо здоров'я" продолжает работать и создавать новые рабочие места в условиях войны. Сначала пришлось наладить процессы и подстроить их под военное положение.

"Для того чтобы обеспечить население нужными лекарствами, мы приняли оперативные меры. Некоторые поставщики из-за нехватки людей не имели возможности осуществлять доставку в аптеки, поэтому мы делали ее самостоятельно", – рассказывают в компании.

Во времена веерных отключений света тоже довольно быстро смогли подстроиться – снабдили каждую аптеку генераторами, а свободные водители развозили фармацевтов домой. Заботились и о клиентах – они могли зарядить свои гаджеты в аптеках.

Сеть "Бажаємо здоров'я" ежемесячно поддерживает страну по нескольким направлениям - неоднократно сотрудничали с крупными благотворительными организациями – например, UNITED24 (проекты "Допоможемо рятувальникам" и "Операція "Єдність"). Делали благотворительные взносы в воинские части, ТРО, Министерство обороны Украины, в больницы, финансово помогали медикам и спасателям. В компании отмечают: останавливаться не планируют. Большое внимание уделяется работе с волонтерами, которые помогают жителям деоккупированных территорий и работают с переселенцами.

В целом с 24 февраля 2022 года сеть аптек "Бажаємо здоров'я" сделала донаты традицией. Это помогло с закупкой большого количества турникетов, тепловизоров, запчастей к ним, медикаментов, товаров медицинского назначения и военного оснащения, рукавов для пожарных машин.

Под финансовой опекой сети – несколько воинских частей, на счета которых компания ежемесячно переводит средства на закупку новых квадрокоптеров.

Приобщаются к помощи и сотрудники "Бажаємо здоров'я". Они прилагают много усилий для того, чтобы морально поддерживать военных и гражданское население – участвуют в благотворительных акциях, в мероприятиях по поддержке ВСУ, передают домашнюю выпечку на фронт.

И, конечно же, продолжают развивать сеть – аптеки "Бажаємо здоров'яя" размещены в удобных для людей локациях, а работают там настоящие профессионалы.

"Несмотря на войну, мы запустили программу лояльности, чат-бот и доставку по Киеву, а в планах – запустить ее по всей Украине. Большое внимание уделяем внешнему виду аптек и бренда в целом, поэтому сейчас активно происходит ребрендинг всей сети. Потому что мы просто любим свое дело и стараемся делать его максимально хорошо, с заботой о людях", – признаются в компании.