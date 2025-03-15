Что лучше покупать – доллар, золото или биткоин: сколько можно было бы заработать, если бы в 2022-м инвестировали 100 тыс. грн

Простейшие и наиболее доступные способы инвестиций для украинцев – покупка валюты, банковских металлов (золото) или криптовалюты. При этом с января 2022-го по март 2025-го больше всего подорожал биткоин, на втором месте по размеру возможной прибыли оказалось золото, и только на третьем месте - доллар.

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OBOZ.UA подсчитал, сколько можно было бы заработать, если бы три года назад инвестировать 100 тыс. грн в покупку доллара, биткоина или золота. Максимальная прибыль могла составлять 187 445 грн. В конце января 2022-го на 100 тыс. грн можно было купить 61,11 г золота в чистом виде. На эту же сумму можно было приобрести 3,66 тыс. долларов, или же 0,078 монеты биткоина. Да, по состоянию на январь 2022-го:

биткоин стоил 46,37 тыс. долларов;

курс доллара – 27,278 грн;

стоимость одного грамма банковского золота – 1636,18 грн.

За чуть более трех лет все инвестиции (доллар, золото и биткоин) могли бы принести значительную прибыль. Да, 61,11 грамм, на который потратили 100 тыс. грн, по состоянию на 14 марта 2025 можно продать уже за 237 721 грн. То есть за три года можно было бы заработать 137 721 грн. В то же время 3,66 тыс. долларов можно продать за 151,9 тысяч. грн. То есть инвестиционная прибыль составила бы 51,9 тыс. грн.

Биткоин, купленный в январе 2022-го за 100 тыс. грн, 14 марта можно продать за 287445 грн. То есть инвестиционная прибыль составила бы 187 445 грн.

По состоянию на март 2025-го:

биткоин стоит 88,8 тыс. долларов;

курс доллара – 41,5 грн;

стоимость одного грамма банковского золота – 3890,06 грн.

Также OBOZ.UA уже сообщал, что начало мирных переговоров между Россией и Украиной может несколько стабилизировать ситуацию на рынке золота, что скажется на стоимости золота. "Хотя предположение, что потенциальные украинско-российские мирные переговоры могут привести к некоторой раскрутке золота, любая слабость такого характера будет временной", - утверждает рыночный стратег IG Йэп Джун Ронг.

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