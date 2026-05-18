Что известно об "адвокате Януковича" Виталии Сердюке: скандалы, поездки в РФ и токсичные клиенты

Виталий Сердюк, старший партнер адвокатского объединения AVER LEX, широко известен благодаря целому ряду резонансных дел. Его имя прежде всего ассоциируется с беглым экс-презиндтом Виктором Януковичем. В течение нескольких лет AVER LEX представляло его интересы в делах о госизмене и событиях Майдана.

Сердюк неоднократно публично выступал в защиту Януковича, ездил к нему в Россию и продвигал тезис о "политическом преследовании" экс-президента. Так, в 2017-м Сердюк в своем комментарии отказался говорить, где именно в РФ встречался с экс-президентом.

"Я не буду сообщать, где мы встречались с Януковичем в России в целях безопасности подзащитного. Есть угроза его жизни. Опасность угрожает в том числе и на территории РФ. Поэтому я не могу назвать место конкретно, где мы встречались", – процитировало Сердюка издание "Укринформ".

А "Украинская правда" приводила его цитату, в которой он заявлял о том, что в РФ работает с украинцами, которые преследуются по политическим мотивам. "Сейчас мы находимся на территории РФ, где работаем с нашими согражданами, которые также преследуются в Украине по политическим мотивам, поэтому не имеют возможности лично туда попасть, они изъявили желание выступить в суде в качестве свидетелей", – цитировало адвоката издание УП.

Во время процесса по делу о государственной измене команда защиты Януковича регулярно попадала в центр скандалов. Медиа и участники процесса сообщали о срывах заседаний, конфликтах с государственными адвокатами и попытках блокировать рассмотрение дела. Суд даже обращался в Высший совет правосудия из-за действий защитников, которые, по мнению суда, систематически препятствовали процессу. После начала полномасштабной войны сотрудничество с Януковичем стало токсичным даже для юридического сообщества.

Ассоциация юристов Украины приостановила партнерство с AVER LEX, а сама фирма только в апреле 2022 года, судя по постановлению ВАКС, прекратила договоры с беглым экс-президентом.

"Такое решение принято ввиду невозможности подтвердить общность целей и задач АПУ и АО AVER LEX во время войны, что является предпосылкой партнерства в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве. В то же время АЮУ убеждена, что в ситуации противостояния военной агрессии со стороны России очень важно сохранять целостность АЮУ и других институтов гражданского общества, преданность государству и сфокусироваться на приоритетных направлениях нашей деятельности в национальной и международной плоскости", - говорится в заявлении ассоциации.

Еще одна история, которая привлекла внимание журналистов, – связь AVER LEX с бывшим первым заместителем директора ГБР Александром Бабиковым. До назначения в бюро он работал в AVER LEX. Именно адвокаты из орбиты AVER LEX добивались открытия производств против "следователей Майдана", а впоследствии эти дела оказались в структуре, где руководящую должность получил Бабиков.

Это вызвало серьезные вопросы о конфликте интересов. эту информацию подтвердила на тот момент директор ГБР Ирина Венедиктова. Правда, она отметила, что Бабиков не будет заниматься делами Майдана. "Относительно манипуляций – "заместитель председателя ГБР, адвокат Януковича будет расследовать дела Майдана" – я неоднократно подчеркивала и подчеркиваю еще раз, чтобы сообщество было уверено в беспристрастности: подразделение по делам Майдана подчинено исключительно директору ГБР, обязанности которого на сегодня выполняю я", - заявляла Венедиктова.

Не менее чувствительной является и история с делом НАБУ и САП о растрате средств на закупках комплектующих для динамической защиты танков (производство 22023000000000094). Речь идет о схеме, в рамках которой государственному предприятию фактически продали его же собственные детали, оформив их как новую продукцию через подконтрольную фирму. Убытки оценивались в более чем 7 миллионов гривен.

В приговоре суда AVER LEX упоминается среди субъектов, с которыми фигурант производства осуществлял финансовые операции. Само адвокатское объединение не является обвиняемым по делу, однако само появление названия фирмы в производстве по растрате средств на оборонных закупках во время войны выглядит крайне токсично.

Отдельный репутационный удар по фирме – дело бывшего одесского военкома Евгения Борисова. Именно его имя стало символом скандалов вокруг мобилизации и незаконного обогащения во время войны. По данным следствия, семья Борисова приобрела в Испании виллу за почти 4 миллиона евро. В материалах судебных дел, как утверждает ТСН, фигурирует AVER LEX как залогодатель: адвокатское объединение якобы внесло часть залога за Борисова по делу о незаконном обогащении.

Формально это – законное процессуальное действие. Но сам факт того, что фирма, годами связанная с защитой Януковича, выступает залогодателем за одного из самых скандальных экс-военных страны, стал очередным ударом по репутации объединения. Отдельное внимание журналисты обращали и на круг контактов вокруг AVER LEX. Управляющий партнер фирмы Ольга Просянюк, которая также была адвокатом Януковича и судьи Павла Вовка, по данным Bihus.Info, посещала свадьбу Андрея Довбенко – юриста, которого медиа называли "смотрящим" за Министерством юстиции. Довбенко объявляло в розыск НАБУ.

Само по себе присутствие на таких мероприятиях не является доказательством нарушений. Но оно демонстрирует круг связей, в котором годами находились люди, связанные с AVER LEX: политики, судьи, фигуранты антикоррупционных расследований и представители старой системы влияния.