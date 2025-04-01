Что будет со стоимость бензина на АЗС: украинцам рассказали, каких цен ожидать

Украинские АЗС не стали менять стоимость бензина А-95. Как и днем ранее, 1 апреля они продают его в среднем по 55,66 грн/л. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшее время АЗС не будут существенно менять стоимость ресурса – и она будет находиться около текущего уровня.

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В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 1 апреля крупные сети АЗС разливают бензин по 50,4-58,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, где ресурс стоит 58,99 грн/л. Также высокие цены на бензин выставили на заправках:

"Рур груп" – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л;

SOCAR – 57,66 грн/л;

Neftek – 57,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках RLS. Здесь бензин стоит 50,4 грн/л.

АЗС не будут существенно менять стоимость бензина

В то же время, говорится в материале delo.ua, в ближайшие дни в Украине не ожидается ощутимого изменения цен на бензин. Причина в удорожании нефти, начавшегося из-за давления президента США Дональда Трампа на Иран и Венесуэлу – оно сдерживает удешевление топлива.

Отмечается: стабильными цены на АЗС будут по крайней мере, до середины апреля. А дальше все будет зависеть от политики нефтяного картеля ОПЕК, представители которого ранее заявляли о намерениях увеличить добычу нефти в апреле. Так:

Если картель в середине апреля воплотит свои планы по увеличению квот на добычу, цены на нефть упадут и рынок будет ожидать уменьшения закупочных цен, что "также позволит снизить цены на АЗС".

Если этого не случится, цены будут "оставаться стабильными весь месяц".

Как сообщал OBOZ.UA, азиатский банк DBS не ожидает возврата цен на нефть к высоким уровням, наблюдавшимся в начале 2025 года. Поскольку неопределенность в политике США и перспектива торговых войн оказывают давление на спрос.

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