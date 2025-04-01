Что будет со стоимость бензина на АЗС: украинцам рассказали, каких цен ожидать
Украинские АЗС не стали менять стоимость бензина А-95. Как и днем ранее, 1 апреля они продают его в среднем по 55,66 грн/л. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшее время АЗС не будут существенно менять стоимость ресурса – и она будет находиться около текущего уровня.
В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 1 апреля крупные сети АЗС разливают бензин по 50,4-58,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, где ресурс стоит 58,99 грн/л. Также высокие цены на бензин выставили на заправках:
- "Рур груп" – 57,99 грн/л;
- Shell – 57,95 грн/л;
- SOCAR – 57,66 грн/л;
- Neftek – 57,49 грн/л.
Самые низкие цены установили на заправках RLS. Здесь бензин стоит 50,4 грн/л.
АЗС не будут существенно менять стоимость бензина
В то же время, говорится в материале delo.ua, в ближайшие дни в Украине не ожидается ощутимого изменения цен на бензин. Причина в удорожании нефти, начавшегося из-за давления президента США Дональда Трампа на Иран и Венесуэлу – оно сдерживает удешевление топлива.
Отмечается: стабильными цены на АЗС будут по крайней мере, до середины апреля. А дальше все будет зависеть от политики нефтяного картеля ОПЕК, представители которого ранее заявляли о намерениях увеличить добычу нефти в апреле. Так:
- Если картель в середине апреля воплотит свои планы по увеличению квот на добычу, цены на нефть упадут и рынок будет ожидать уменьшения закупочных цен, что "также позволит снизить цены на АЗС".
- Если этого не случится, цены будут "оставаться стабильными весь месяц".
Как сообщал OBOZ.UA, азиатский банк DBS не ожидает возврата цен на нефть к высоким уровням, наблюдавшимся в начале 2025 года. Поскольку неопределенность в политике США и перспектива торговых войн оказывают давление на спрос.
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