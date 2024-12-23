Что будет с ценами на бензин в ближайшие дни: украинцам рассказали, чего ожидать от АЗС

За выходные в Украине не изменилась стоимость бензина А-95. Как и в пятницу 20 декабря, в понедельник 23-го АЗС продают ресурс в среднем по 55,52 грн/л. В то же время, участники рынка ожидают, что в ближайшие дни цены на бензин будут стабильными, а повлиять на них смогут только возможные акции перед зимними праздниками.

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Дело в том, говорится в материале delo.ua, что на текущей неделе (23-29 декабря) автозаправочные сети будут готовятся к периоду праздничного затишья. При этом параллельно внедряя акционные предложения к зимним праздникам.

"На этой неделе цены на бензин и дизтопливо на АЗС будут преимущественно неизменными. За исключением того, что часть сетей может запустить акции к зимним праздникам", – рассказали аналитики.

В то же время, отметил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, несмотря на ожидания аналитиков, трейдеры не стали делать запасы топлива перед повышением акцизов, которые с 1 января 2025 года вырастут на бензин 242,6 евро/тонна до 271,7 евро/тонна. Причиной этого, по его словам, стали ожидания нисходящих трендов на глобальном рынке нефти.

"Крупнейшие украинские импортеры нефтепродуктов боятся, что цены на нефть пойдут вниз. Поэтому не хотят делать запасы – чтобы не потерять деньги, закупив дорогое горючее. Все ожидают инаугурации президента США Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января, а глобальный нефтяной рынок очень связан с политическими процессами", – объяснил он.

Сколько бензин стоит на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 16 декабря крупные сети АЗС разливают бензин по 50,9-57,99 грн/л. Дешевле всего:

SUN OIL – 50,9 грн/л;

Авантаж 7 – 51,95 грн/л;

Фактор – 52 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 57,99 грн/л. А также Shell – 57,82 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, злоумышленники продают украинцам поддельный бензин по всей стране – подвергая таким образом автомобили людей большой опасности. В частности, в Черновицкой области правоохранители прекратили продажу поддельного бензина сразу на 11 АЗС. Фигуранты примешивали к топливу марки А-95 газовый конденсат и специальные присадки – такая смесь позволяла искусственно увеличить объем бензина, не влияя на его стоимость.

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