Чрезмерное регулирование из-за льготных поставок газа может сорвать импорт следующей зимой, – Прокоп

Следующий отопительный сезон может стать серьезным вызовом для Украины из-за падения добычи газа и риска дорогостоящего импорта. Причиной этого являются массированные атаки окупантов на газовую инфраструктуру и чрезмерное регулирование рынка через механизм льготных поставок.

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Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Института будущего Адриан Прокоп.

По данным западных медиа, удары по газодобывающим объектам в 2025 году уже привели к падению добычи на 40%. Эксперт отмечает, что это значительно усугубило проблему баланса газа в Украине.

"В прошлом году стратегией Нефтегаза и правительства было пройти зиму на запасах газа собственной добычи – объемы импорта газа в течение прошлого года были минимальными… Однако на следующую зиму полагаться только на собственную добычу уже не удастся, а нужно думать об организации импорта нужных объемов газа".

По мнению эксперта, организация импорта усложнена из-за того, что действующая модель регулирования цен стала нежизнеспособной.

"Полномасштабная война исказила рынок газа в Украине, не говоря, что он и до этого был искажен чрезмерным регулированием через механизмы ПСО (возложение специальных обязанностей на отдельные компании, чтобы субсидировать цену газа для широкой категории потребителей)", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сегодня в Украине действует неэффективная модель, где значительная часть потребителей получает газ по искусственно заниженным тарифам, в то время как реальная стоимость импортного газа может быть в 3-4 раза выше.

Он предостерег, что сохранение такой модели может привести к ситуации, когда даже при наличии технических возможностей для импорта газ физически не будет поставляться в страну из-за экономической невыгодности.

"Уже сегодня нужно думать, как проходить следующую зиму. Фактически у нас происходит смена парадигмы от "пройти зиму на собственном газе" до "своевременно импортировать нужные объемы газа". А проблема состоит в том, что точно спланировать потребность в импорте будет крайне сложно", – резюмировал эксперт.

Напомним, аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо заявил, что отопительный сезон 2025 – 2026 годов рискует стать серьезным вызовом для энергосистемы из-за регуляторных помех и удорожания газа в Европе. По его мнению, Украине следует пересмотреть механизм газовой ПСО, чтобы создать благоприятные условия для импорта газа не только "Нефтегазом", но и частными компаниями.