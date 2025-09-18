Член набсовета назвал "Укрпочту" "корпоративным Титаником": что происходит с компанией и мечтами Смилянского сделать ее банком

"Укрпочта" и Национальный банк Украины (НБУ) имеют разные взгляды на финансовое положение национального почтового оператора и его готовность к запуску собственного банка. И пока гендиректор Игорь Смилянский уверяет, что все стабильно, в НБУ считают состояние компании критическим, а член наблюдательного совета самой "Укрпочты" называл ее "корпоративным Титаником".

Ситуации с "Укрпочтой" уже уделили далеко не комплиментарное внимание в приложениях к проекту госбюджета-2026, на что Смилянский отреагировал весьма бурно и критически. Что на самом деле происходит с главной почтой страны, разбирались Forbes и РБК-Украина. OBOZ.UA выбрал главное.

Мечта, на которую нет денег

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский давно мечтает запустить на базе госкомпании "почтовый банк" и предоставлять финуслуги населению. Законодательство, которое позволяет воплотить эту мечту в реальность, уже принято. Смилянский рассчитывал, что окончательным шагом станет получение "Укрпочтой" национализированного PINbank.

Но на пути к исполнению давнего стремления Смилянского стали финансовые проблемы в компании. Именно на них почтовому оператору указал Национальный банк Украины (НБУ), который отказывается передать PINbank почте. Регулятор утверждает, что "Укрпошта" не соответствует критериям финансовой устойчивости, необходимым для выхода на банковский рынок.

Как раз оценки НБУ и попали в приложения к правительственному проекту госбюджета-2026. В частности, установлены такие факты:

"Укрпочта" уже три года подряд убыточна – в 2022-2024 годах получила 2,5 млрд грн убытков ;

; регулятивный капитал компании – отрицательный;

компании – отрицательный; капитализация упала с 2,8 млрд до 0,2 млрд грн;

для докапитализации требуется как минимум 826 млн грн из госбюджета (оценка по состоянию на май-2025);

(оценка по состоянию на май-2025); выручка компании в 2024-м выросла на 8%, до 12,98 млрд грн, при годовой инфляции 14,6%, а чистый убыток по итогам года составил 413 млн грн.

PINbank – тоже убыточный (по состоянию на 1 июля – 29,3 млн грн) и не в состоянии генерировать достаточный для улучшения положения уровень доходов.

Также НБУ сообщил Кабмину, что "Укрпочта" предоставила лишь формальные объяснения причин "устойчивой тенденции ухудшения ее финансового состояния". "Неудовлетворительное финансовое состояние АО "Укрпочта" делает невозможным подтверждение соответствия компании критериям финансовой устойчивости для целей согласования приобретения существенного участия в банке", – говорится в письме Нацбанка к профильному министерству.

Смилянский эти факты отрицает вместе с критическим состоянием компании. По его словам, хотя у компании и есть убытки (за первое полугодие 2025 года – 311,8 млн грн), они уменьшились на 27% по сравнению с прошлым годом. Он еще в апреле объяснял убыточность падением спроса на традиционные услуги – доставку пенсий и газет. История о критическом состоянии компании "выдумана", "чтобы не дать "Укрпочте" банк", добавляет Смилянский.

Интересно, что на те же проблемы, что и НБУ, указывают и в Раде финансовой стабильности, в которою входят главные финансовые управленцы, в том числе министр финансов.

Оценки экспертов тоже не утешительны. По итогам 2025го "Укрпочта" вряд ли сможет выйти из убытка, говорит финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. "Последний квартал, скорее всего, будет прибыль – люди традиционно отправляют больше посылок, но за год – вряд ли", – прогнозирует он. Впрочем, именно дефолт компании он считает маловероятным.

Кроме того с начала войны "Укрпочта" накопила задолженность перед иностранными почтовыми операторами – обязательства выросли с 1,35 млрд грн в начале 2022-го до 3,85 млрд грн на конец 2024-го. Это примерно вчетверо превышает EBITDA компании – 0,65 млрд грн в 2024-м, по словам Смилянского.

Набсовет не оценил идею Смилянского

Идея получения банка не нашла поддержки даже в наблюдательном совете "Укрпочты", откуда уволилось несколько членов. Увольнения произошли августе-2025 – как раз на волне анонсов Смилянским создания "почты-банка".

Среди прочихнабсовет компании покинул независимый директор Ринат Абдрасилов. СМИ удалось ознакомиться с его рабочей перепиской, в которой он обвинил менеджмент компании "в отсутствии реалистичного антикризисного плана и токсичной атмосфере внутри компании".

В своем письме к Министерству развития громад и территорий (является акционером "Укрпочты") он, еще будучи членом набсовета, сравнил "Укрпошту" с "корпоративным Титаником", который движется к айсбергу неплатежеспособности. Также указывалось "10%-ное падение объемов продаж почти во всех продуктовых группах".

Более того, по словам Абдрасилова, отрицательный капитал "Укрпочты" на самом деле может быть значительно большим, чем отмечено в отчетности. В этих условиях, как считает экс-член набсовета, идея Смилянского по поводу почтового банка выглядит "слишком рискованной".

"Получение банковской лицензии под прямым контролем "Укрпочты" противоречит мировым стандартам... и составляет безрассудный риск для финансовой системы Украины", – отмечал Абдрасилов в письме к министерству и добавлял, что ни одна страна не позволит компании с отрицательным капиталом владеть банковской лицензией.

С такой оценкой согласен эксперт банковского сектора Евгений Дубогрыз. "Проблема не в убытках "Укрпошты", проблема в ее капитале. Для того чтобы получить банковскую лицензию, учреждению нужно иметь положительный капитал, а у "Укрпочты" он пока отрицательный", – объяснил он.

В то же время глава набсовета "Укрпочты" Игорь Митюков отказался комментировать ситуацию в компании. В ее пресс-центре также не стали объяснять причины отставки некоторых членов набсовета, назвав их "связанными с личными обстоятельствами".

Где брать средства

В Минразвития громад в комментарии СМИ тоже заверили, что конфликтов среди менеджмента компании нет и, что когда "Укрпочта" докапитализируется, это снимет риски для финансовой системы. При этом, где почта будет брать средства, пока неизвестно. Кроме того, ущерб самого PINbank за предыдущие годы, как считают в министерстве, был связан с "отсутствием адекватной модели развития", а модель почтового банка может сделать его прибыльным.

Смилянский уже заявлял, что при необходимости "Укрпочта" продаст ненужные активы и таким образом решит докапитализацию. Однако следует учитывать, что это будет разовым доходом, а не постоянным, и точно не может быть частью бизнес-модели.

Источники СМИ, знакомые с ситуацией в компании, не исключают, что может состояться повышение стоимости почтовых и других услуг. Или же, по их словам, будет найден "более креативный вариант". Собеседники издания напомнили, что еще ри президентстве Петра Порошенко Смилянский требовал от правительства Владимира Гройсмана увеличить тариф на доставку пенсий и угрожал в противном случае прекратить предоставлять эти услуги и закрыть тысячи отделений по стране из-за их нерентабельности. Кабмин пошел на уступки, выделив из бюджета более 5 млн грн на компенсацию тарифа.

"Пока нет оснований прогнозировать, что "Укрпочта" в краткосрочной перспективе сможет преодолеть убыточность", – говорится в письме НБУ к министерству. Регулятор в связи с этим делает вывод, что в конце концов, это бремя ляжет на государственный бюджет).

А эта опция прямо противоречит обязательствам Украины перед Международным валютным фондом. В "Укрпочте" отмечают: они знают, что PINbank будет нуждаться в докапитализации и помнят о требованиях МВФ.

Компания планирует сама докапитализировать банк и сообщила о своем намерении НБУ. "У компании достаточно собственных средств для такой капитализации, мы не планируем обращаться к акционеру за дополнительным финансированием", – заявили в пресс-центре, но не объяснили, каким именно образом планируют докапитализацию.

Как альтернативу, НБУ и некоторые эксперты предлагают "Укрпочте"" работать по агентской модели – заключив партнерство с уже существующим банком. Это позволило бы предоставлять банковские услуги в отделениях почты без необходимости создавать собственный банк и без дополнительных расходов из госбюджета. Но у Смилянского считают, что такая модель будет убыточной для компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в Нацбанке считают, что вокруг темы "почты-банка" сейчас слишком много разговоров. Глава НБУ Андрей Пышный уже отмечал, что пора переходить к реальным шагам, а именно – подаче пакета документов, необходимых для согласования передачи "Укрпочте" банка. Он предлагает принимать решение "на основании реальных вещей".