"Не стоит бесконечно обсуждать тему": в НБУ объяснили, что мешает "Укрпочте" запустить свой банк

Запуска собственного банка "Укрпочтой" пока что не будет. Во-первых, Национальный банк Украины (НБУ) все еще не получил необходимые документы, а во-вторых, национальный почтовый оператор нуждается в докапитализации.

Об этом во время трансляции брифинга относительно решений по монетарной политике заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Почему "Укрпочта" до сих пор не запустила банк

Пышный отметил, что в НБУ выявили потребность докапитализации "Укрпочты", и уже обратился к правительству по этому поводу. Кроме того, он предупредил, что существует процедура рассмотрения согласования пакета документов, а также что владелец банка должен соответствовать требованиям украинского законодательства, в частности:

быть финансово состоятельным;

иметь систему корпоративного управления;

иметь четкое понимание и стратегию банка.

"Ждем от наблюдательного совета "Укрпочты" и ее владельца – Министерства развития громад и инфраструктуры – соответствующих документов... Не стоит бесконечно обсуждать тему – надо начать рассмотрение пакета документов. Документы должны быть должным образом подготовлены", – подчеркнул глава НБУ.

Также он напомнил, что участники запуска банка несут определенную ответственность на уровне наблюдательного совета, владельца существенной доли, акционера и должностных лиц. А именно за:

качество подготовки документов;

определение стратегии.

На этом фоне Пышный призвал "Укрпочту" перейти к формулировке и обсуждению соответствия определенным законодательством требованиям и нормативно-правовым актам.

Путь к запуску "почта-банка"

В июне народные депутаты Верховной Рады поддержали запуск собственного банка "Укрпочты", после чего его передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому, но с Банковой документ еще не вернулся. Это должно было стать частью масштабной реформы, цель которой – обеспечить предоставление финансовых услуг во всех населенных пунктах Украины.

В целом законопроект создает правовые основы для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности поставщиков финансовых услуг – банков финансовой инклюзии, которые осуществляют деятельность на основании ограниченной банковской лицензии.

Речь идет о решении правительства передать "Укрпочте" акции банка PINbank ("Первый инвестиционный банк", ПИБ), который ранее принадлежал российскому олигарху Евгению Гинеру. Его приняли еще в начале 2025 года. По словам гендиректора почты Игоря Смелянского, это позволит предоставить доступ к банковским услугам 100% украинцев.

