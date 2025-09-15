"Черные вырубки" на сотни миллионов: на Прикарпатье готовятся громкие разоблачения лесных аферистов

На Ивано-Франковщине правоохранители проводят масштабное расследование незаконных рубок леса. По предварительным данным, убытки для государства от незаконной деятельности могут достигать сотен миллионов гривен. При этом среди вероятных фигурантов – не только обычные нарушители, но и те, кто должен был им противодействовать.

Как сообщают наши источники в компетентных органах, сейчас ведется подготовка к активным следственным действиям. В частности, рассказали редакции в правоохранительных структурах, следователи уже собрали значительный объем доказательств массовой вырубки леса в горных районах Прикарпатья.

"Хищение лесных ресурсов приобрело промышленные масштабы. К схемам могут быть причастны не только т.н. "черные" лесорубы, но и отдельные работники лесной охраны, которые должны были их останавливать", – рассказал источник.

В частности, по нашей информации, среди подозреваемых могут быть не только рядовые исполнители, но и чиновники разных уровней.

В настоящее время продолжается следствие. Ожидается, что в ближайшее время будут обнародованы имена всех причастных к масштабным вырубкам.

В целом же эксперты уже неофициально назвали это дело одним из самых сенсационных и масштабных в истории борьбы с лесной коррупцией в карпатском регионе.

В то же время, отметим, особенно остро проблема незаконных рубок стоит именно на Прикарпатье. В частности, ранее правоохранители уже выявляли значительные нарушения на территории природных заказников, где убытки достигали миллионов гривен.

При этом, напомним, по официальным данным Государственного агентства лесных ресурсов, в прошлом году только за первый квартал в Украине было выявлено более тысячи случаев незаконных рубок с общим объемом ущерба 151,5 млн грн.

Кроме того, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований ведет почти 600 уголовных производств, связанных с "лесной" коррупцией.

Также ранее OBOZ.UA сообщал о разоблачении существенных нарушений установленных правил эксплуатации лесных ресурсов на Закарпатье, Ривненщине и Волыни. Из-за незаконной вырубки деревьев государству был нанесен ущерб на 167 млн грн, в результате чего сотрудникам "Лесов Украины" и "Лесохозяйственного инновационно-аналитического центра" объявлено более 20 подозрений.

