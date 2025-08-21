Начато почти 600 расследований: в Украине разоблачили системную "лесную" коррупцию

В Государственном бюро расследований (ГБР) занимаются сотнями расследований о нарушениях в сфере лесного хозяйства. Это свидетельствует о системности и централизованной структуре коррупции в этой области.

Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев. Он отметил, что значительная часть расследований касается деятельности должностных лиц центрального офиса госпредприятия "Леса Украины" и его филиалов. Самыми распространенными правонарушениями являются:

передача имущества предприятия аффилированным компаниям по заниженным ценам;

по заниженным ценам; заключение прямых договоров подряда на миллиардные суммы без открытых процедур ;

; злоупотребления при проведении аукционов по продаже лесопродукции;

по продаже лесопродукции; незаконные санитарные рубки без соответствующих выводов о влиянии на окружающую среду.

В целом расследуются 587 уголовных производств, связанных с "лесной" коррупцией, а в 2023–2025 годах в суд уже передали 178 обвинительных актов в отношении 298 человек. Общая сумма нанесенного ущерба в этих уголовных производствах превышает 1 млрд грн.

"Характер выявленных правонарушений, их география и количество свидетельствуют не о единичных инцидентах, а о наличии признаков централизованной, вертикально организованной системы злоупотреблений. Наша цель – остановить хищение национального богатства. Украинские леса не являются источником незаконного обогащения для избранных",– отметил Сухачев.

Ранее OBOZ.UA сообщал о разоблачении существенных нарушений установленных правил эксплуатации лесных ресурсов на Закарпатье, Ровенщине и Волыни. Из-за незаконной вырубки деревьев государству был нанесен ущерб на 167 млн грн. В результате было начато расследование, в ходе которого у подозреваемых обнаружили необоснованных активов почти на 140 грн грн. Только 30 июля стало известно об объявлении более 20 подозрений, в том числе участникам коррупционной схемы, к которой причастны работники госпредприятий "Леса Украины" и "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" (ЛИАЦ) – 5 и 8 должностных лиц соответственно.

Организовал масштабную схему хищения древесины бывший работник ЛИАЦ, который имел возможность использовать приобретенные за годы работы на предприятии связи. Деятельность сообщников он координировал с помощью мессенджеров и самостоятельно вносил ложные сведения в электронную систему учета. На запрос служащих "Лесов Украины" он менял информацию в "Единой государственной системе электронного учета древесины". В результате в 2021-2024 годах было осуществлено более 10 тыс. таких несанкционированных изменений.

