Черная пятница в 'Алло': онлайн-продажи превысили офлайн. Инфографика

Та самая главная распродажа года со скидками до 70% проходила в этом году в Алло с 22 ноября по 1 декабря. В это время украинцы покупали инновационную технику, гаджеты и другие желаемые товары легко и без стресса для кошелька. Черная пятница в Алло завершилась с высокими показателями: объем продаж превысил показатели Черной пятницы 2023 года на 10%, средний чек вырос на 35%, а количество чеков увеличилось на 70% по сравнению с серединой ноября. Доля онлайн-продаж в Алло выросла до рекордных 52% (+6 п.п.). Уменьшилась доля покупок среди мужчин и возросла доля покупок среди женской аудитории (+6 п.п.). В этом году увеличился спрос на энерготовары, тогда как в прошлом году клиенты больше приобретали бытовую технику.

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Средний чек вырос на 35% и составил 5 тыс. грн

Средний чек акционного периода Черной пятницы вырос на 35% по сравнению с серединой ноября и на 33%, если сравнивать 29.11-1.12 с выходными 16-16 ноября 2024 года. И хотя его сумма осталась на уровне прошлого года – около 5 тысяч гривень, количество чеков выросло на 70% по сравнению с серединой ноября и на 25% по сравнению с Черной пятницей 2023 года.

Объемы продаж увеличились во всех товарных категориях, но самый большой рост продемонстрировали зарядные станции – более чем в 5 раз по сравнению с серединой ноября. Также более чем в три раза выросли продажи пауэрбанков, товаров для гейминга и телевизоров. Самым дорогим акционным товаром, который приобрели в Алло за это время, стал дизельный генератор COVAX KDE12STAF за 169 999 гривень, на втором месте по стоимости – ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H за 160 999 гривень. В этом году пользовательские приоритеты похожи на Черную пятницу 2022 года: увеличился спрос на товары, которые помогут пережить блэкаут, например, зарядные станции, пауэрбанки, генераторы.

Количество заказов в приложении Алло выросло на 150%

В этот раз клиенты Алло активно заказывали товары в приложении. Количество сеансов в период распродажи выросло на 50% по сравнению с предыдущей неделей и на 38% по сравнению с прошлогодней Черной пятницей, а количество заказов выросло на 150% по сравнению с серединой ноября и 55% по сравнению с Черной пятницей прошлого года. Пик покупок в приложении пришелся на пятницу, 29 ноября. В этот день приложением воспользовались 62% мужчин и 38% женщин, самыми активными оказались пользователи в возрастных категориях 35-44 и 25-34 года: на них пришлось соответственно 30% и 25%.

Пик трафика в розничной сети – 29 ноября

В офлайн-сети Алло пиковые часы покупок также пришлись на пятницу, 29 ноября – с 17 до 18 часов. Трафик вырос на 45%, а самыми посещаемыми стали магазины в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и Львове, причем работали они даже при отсутствии электроэнергии.

В целом 60% зарегистрированных клиентов отдали предпочтение офлайн-магазинам сети, а 40% заказывали товары на сайте и в мобильном приложении. Больше всего покупок было совершено в Киеве, Днепре, Львове, Кривом Роге, Запорожье и Одессе. Почти 60% всех покупок "Черной пятницы" пришлось на клиентов в возрасте 21-50 лет, кроме того, почти на 6 п.п. по сравнению с прошлогодними показателями (66% мужчин, 34% женщин) увеличилась общая доля покупок, совершенных женщинами, но все равно мужчины покупали больше, чем женщины – 60% и 40% соответственно.

Алло – маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

Відкрий Алло – закрий питання.