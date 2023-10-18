Чехия заявила, что через считанные месяцы откажется от российской нефти: она уже перестала покупать газ из РФ

Через несколько месяцев Чехия перестанет покупать российскую нефть и ядерное топливо. Таким образом страна достигнет "энергетического суверенитета".

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает издание iROZHLAS. "Чешская Республика должна стать гораздо более сильным государством с точки зрения энергетики, включая контроль над ключевыми сырьевыми ресурсами", – сказал Фиала.

По его словам, в прошлом году правительство предприняло шаги, чтобы избавиться от зависимости от России, и будет продолжать это делать. В то же время он работает над усилением роли государства в энергетическом секторе, который, по словам Фиалы, оказывается стратегически важным сектором.

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"Чешское государство взяло на себя ответственность за значительную часть того, что до недавнего времени находилось в руках частных инвесторов или других государств. Эти шаги в сфере энергетической безопасности были абсолютно необходимы, они необходимы и связаны с теми угрозами и вызовами, с которыми мы сталкиваемся", – сказал премьер-министр.

Он напомнил, что Чехия закрепила за собой долю в терминалах сжиженного природного газа (СПГ), купила оператора трубопровода Net4Gas и готовится увеличить пропускную способность трансальпийского трубопровода TAL. Страна также готовится к строительству новых ядерных реакторов, как обычных, так и малых модульных. "Всеми этими шагами мы строим реальный энергетический суверенитет. Это что-то абсолютно важное в наши дни", – сказал он.

По словам Фиалы, для обеспечения национальной безопасности необходимо также укреплять экономику. Он назвал важным развитие транспортной инфраструктуры, но также считает, что не менее важна поддержка образования, науки и исследований, их связь с промышленностью.

Как ранее писал OBOZ.UA, Болгария ввела налог в размере около 20% от цены на транзит российского газа по ее территории. Такой шаг может привести к спору с Москвой, а также значительно увеличит цену на голубое топливо для Венгрии и Сербии.

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