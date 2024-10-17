Будут ли наказывать на тысячи гривен за сбор грибов и почему кардинально изменили суммы штрафов: все о новых правилах

В Украине в двух чтениях был принят законопроект №393, который значительно усиливает ответственность за незаконную вырубку деревьев, сбор грибов или ягод в местах, где это запрещено делать. Например, незаконная вырубка деревьев, повлекшая значительный ущерб, во время военного положения будет караться лишением свободы сроком до 10 лет. А максимальный штраф за вырубку деревьев вырастет с 25,5 тыс. до 85 тыс. грн (за повторное нарушение – 170 тыс. грн).

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Документ вступит в силу только после подписи президентом. О том, как действительно изменили правила и что нельзя будет делать в лесу, читайте в материале OBOZ.UA.

Украинцам действительно запрещено собирать грибы в лесу?

Чтобы использовать ресурсы леса, нужно бесплатно получить лесной билет. Но каждый украинец имеет право зайти в любой лес (если он находится в частной собственности – с согласия собственника) и для собственного потребления бесплатно собирать растения, ягоды, грибы, цветы и т.д.

"Читайте Лесной кодекс Украины, там все прописано. Грибы для своего потребления с соблюдением правил конечно же можно. А вот ветки собирать уже нельзя. В кодексе четко прописано: разрешено собирать в установленных пределах и при условии, что ваши действия не вредят воспроизводству этих ресурсов, не ухудшают санитарного состояния лесов", – рассказали в одном из "лесных офисов" ГП "Лесы Украины".

Собранные грибы, сорванные ягоды или трава вреда лесу нанести не могут, но если вынести из леса сухие ветки, это может отрицательно повлиять на другие растения, животные и т.д. Лес – не только деревья, но и все, что находится на этой территории. Следовательно, грибы можно собирать, но нужно помнить о таких правилах:

нельзя наносить вред грибнице (т.е. собирать грибы надо осторожно);

нельзя собирать больше, чем разрешено установленными ограничениями (для каждого региона они свои).

В Ривненской области разрешено собирать:

белые грибы, лисички – 30 кг;

опята, другие грибы – 50 кг.

В Одесской области действуют более жесткие ограничения:

опята – 30 кг;

маслята – 30 кг;

другие грибы – 25 кг.

Перед тем, как начать собирать грибы, следует узнать, разрешен ли сбор конкретно на этой территории. Например, в Ривненской области сейчас запрещен сбор грибов, ягод, трав в шести территориальных общинах. Также действует запрет на сбор в приграничных территориях. Кроме этого, военные администрации по безопасности могут ограничивать сбор в определенных общинах. Здесь важно отметить, что не менее важно соблюдать правила безопасности. С ними можно ознакомиться в информационной справке на входах в лесничество или на их официальных сайтах.

Вот правила, которые разработало Изяславское лесное хозяйство. В частности, они советуют не собирать грибы, которые вам незнакомы, не пробовать их, не нюхать, не собирать грибы возле свалок мусора..

Что меняет новый законопроект

И сейчас, и после принятия законопроекта в Украине нельзя собирать грибы там, где действует запрет или где для этого необходимы специальные лесные карточки (говоря простыми словами, оформленные разрешения). То есть, если на этом участке сбор грибов запрещен, а вы все равно их собираете, вас могут наказать.

Сейчас штраф составляет от трех до семи необлагаемых минимумов (от 51 до 119 грн). А по новым правилам, размер штрафа будет уже от 100 до 300 необлагаемых минимумов – 1700-5100 грн. Но более важные изменения касаются заготовки камыша и вырубки деревьев.

"Незаконная заготовка камыша, причинившая существенный ущерб, – наказывается штрафом от 2000 до 2500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок", – говорится в нормах нового закона. Существенный вред – это тот, который в двадцать и более раз превышает необлагаемый налогом минимум. То есть, если нанести ущерб на сумму от 340 грн, то придется платить штраф в размере от 34 тыс. до 42,5 тыс. грн.

Если за незаконную вырубку деревьев или кустарников могут наложить штраф в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн, то по новым правилам, штраф составит уже от 34 тыс. до 85 тыс. грн. А если совершить эти действия повторно – до 170 тыс. грн. Более того, незаконную вырубку или уничтожение деревьев в условиях военного положения предлагают наказывать лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.

Украинцев за незаконную вырубку, уничтожение деревьев или кустарников, саженцев накажут штрафом в размере от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн. А если человека уже штрафовали, но он решил в течение года повторное нарушение, тогда штраф увеличится уже до 8,5-11,9 тыс. грн. Сейчас штраф за такие действия составляет всего лишь 510–1020 грн. То есть штраф возрастет в сотни раз.

Зачем усиливают наказание

Авторы законопроекта (а это десятки депутатов во главе с заместителем председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максимом Павлюком) утверждают, что ужесточение штрафов – требование ЕС. Так, Директива №92/43/ЕС обязывает защищать природные ресурсы. В Украине незаконная вырубка – масштабная проблема, которая не решается уже годами.

"Уголовная ответственность за незаконную заготовку камыша, в результате чего окружающей среде причиняется существенный вред, в том числе из-за уничтожения природных поселений и видов природной фауны и флоры не предусмотрена. Во-вторых, возникает парадоксальная ситуация, когда квалификация уголовной ответственности по этой статье зависит не от факта незаконной вырубки деревьев или кустарников, чем окружающей среде причиняется существенный вред, а от места, где они срублены. Поэтому даже незаконная вырубка деревьев в парках, скверах, представляющих исключительную социальную значимость для общин и населения, создает большой негативный резонанс в обществе, при имеющемся правовом регулировании не расценивается как уголовное правонарушение против окружающей среды", – отмечают авторы.

Более того, в Украине согласно с действующим законом можно вырубить деревья на сотни тысяч гривен и получить мизерный штраф. Каждый десятый украинец, задерживаемый во время незаконной вырубки, уже не впервые совершает это нарушение. То есть наказания недостаточно для того, чтобы предотвратить повторное нарушение. До великой войны, в 2021 году, из зарегистрированных 5,4 тыс. уголовных правонарушений против окружающей среды, 577 было по фактам незаконной вырубки лесов.

"Аналогичная тенденция сохраняется и в текущем году (из зарегистрированных в течение января-июля 2023 года 3,1 тыс. против окружающей среды 1,5 тыс. зарегистрировано по ст. 246 УК Украины, из направленных в суд – 754, соответственно – 358 по 3 ст. 246 УК Украины)", – отмечают авторы законопроекта.

Леса, которые находятся в государственной и коммунальной собственности, принадлежат всем украинцам. Поэтому те, кто своими действиями причиняет вред общей собственности, должны нести за это ответственность.