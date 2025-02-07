Будут ходить всего три дня: "Укрзалізниця" запускает особенные поезда для военных

"Укрзалізниця" (УЗ) ко Дню всех влюбленных 14 февраля запустит эксклюзивные поезда с паровозами – билеты будут доступны только для военных. Это романтические двухчасовые экспрессы "Поезд к тебе", которые будут курсировать в Киеве и Львове 14-16 февраля. Цена билета стартует от 300 грн во Львове и 460 грн в Киеве.

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Об этом говорится в сообщении УЗ. "Путешествие как в Киеве, так и во Львове будет длиться чуть больше 2 часов, начинаясь и завершаясь на Центральном вокзале", – отметили в компании.

Поезда будут ходить по такому расписанию:

14 февраля: отправление во Львове в 18:56 , в Киеве – в 19:20;

15 февраля: отправление во Львове в 16:11, в Киеве – в 15:15;

16 февраля: отправление во Львове в 18:56, в Киеве – в 19:20.

Продажа билетов на необычный поезд откроется 7 февраля в 16:00. Билеты можно будет купить исключительно через приложение "Армия+" в рамках программы поддержки военнослужащих "Плюсы". "Найти "Поезд к тебе" в приложении Армия+ можно будет по запросу "Киев-Пассажирский – Киев-Романтический", а также "Львов – Львов-Романтический", – сообщили в УЗ.

На маршруты выйдут настоящие паровозы. В вагонах будут обустроены купе на двоих с романтической музыкой и тематической игрой (какой именно – не уточняется). Также пассажирам обещают бесплатное чаепитие с угощением.

В то же время, есть шанс, что воспользоваться "романтическим экспрессом" смогут не только военнослужащие. Это, по данным "Укрзалізниці" произойдет, если защитники Украины не раскупят все билеты. Тогда остаток перейдет в свободную продажу в приложении УЗ – за сутки до отправления каждого рейса.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января Укрзалізниця" запустила ретро-поезд с паровозом. Он курсирует по старейшей и самой длинной в Европе узкоколейной железной дороге на маршруте Гайворон – Бершадь – Хащеватое.

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