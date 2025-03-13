Бракованную монету продают в 50 тыс. раз дороже номинала: как она выглядит

Обладатель монеты номиналом в 50 английских пенсов выставил ее на онлайн-аукцион за 25 тысяч фунтов стерлингов. Такую значительную сумму коллекционер хочет получить из-за незначительной опечатки при чеканке монеты.

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Как сообщает Bristol Post, речь идет о монете с кроликом Питером – героем серии детских книг и анимированных фильмов. В 2017 году Королевский монетный двор изготовил таких 20 миллионов монет в честь создавшей этого персонажа детской писательницы Беатрикс Поттер.

Из-за большого тиража обычно монеты с кроликом Питером не считаются редкостью. Однако наблюдательный нумизмат заметил на этой монете кусочек металла у кавычки кролика – ни на одной из других монет этого элемента нет.

Зная, что монеты с недостатками продаются гораздо дороже номинальной стоимости, владелец разместил ее на eBay. В настоящее время она стоит 25 086,72 фунтов стерлингов.

"Монета кролика Питера 50 пенсов в 2017 году. Я считаю, что это ошибка, не могу найти ничего подобного в Интернете. К кавычке прикреплен кусок металла", – говорится в описании объявления.

Для сравнения автор добавил фото обычной 50-пенсовой монеты с кроликом Питером для сравнения. Но, помимо собственно стоимости уникальной монеты, покупателю также придется оплатить дополнительные 8,95 фунта стерлингов за услуги почты, а также указал, что не принимает возврата.

Впрочем, это не единственная монета из коллекции Беатрикс Поттер, которая продается за потрясающую сумму. Мониторинг OBOZ.UA показал, что на площадке есть еще минимум три таких монеты, цена на которых достигает 24-26 тысяч фунтов.

Также OBOZ.UA сообщал, что в прошлом году на аукционе в Швейцарии продали редкую золотую древнеримскую монету ауреус, на которой изображен убийца императора Юлия Цезаря – Марка Юния Брута. В результате оживленных торгов стоимость 8-граммовой монеты взлетела почти в 2,5 раза – с начальных 800 тыс. рублей. до 1,98 млн. евро. Новым владельцем исторического артефакта стал частный коллекционер из Европы.

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