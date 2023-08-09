Большое жилье не в фаворе: какие квартиры выбирают украинцы во время войны

Спрос на новую недвижимость в Украине остается крайне низким – на уровне всего 20-35% от показателей февраля 2022 года. При этом немногочисленные покупатели выбирают на первичке почти готовые квартиры небольшой площади, 40-70 кв. м.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер INSPI Development. Он уточнил, что речь идет о недвижимости в уже готовых объектах или ЖК с высокой степенью готовности (от 70%).

"Из-за чрезмерно высоких военных рисков и во избежание приобретения квартиры в ЖК, ввод которого в эксплуатацию может затянуться на неопределенный срок, для покупателей очень важна реальная, а не притворная активность на стройплощадках", – отметил Семенцов.

Важным остается и географическое расположение жилья. Речь идет не только об относительно безопасном городе, но и отсутствии рядом с ЖК военных объектов и критической инфраструктуры, которые могут подвергаться регулярным ракетным и дроновым атакам.

Семенцов прогнозирует, что более-менее активная фаза спроса на такое жилье будет сохраняться до начала нового отопительного сезона. "Существует очень высокая вероятность новых атак на энергообъекты Украины, что фактически тормозит не только строительные работы, но и будет психологически влиять на активность покупателей", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем стоимость аренды квартир в Киеве выросла на 10%, а цены во Львове не изменились. Рост цен в первую очередь связан с сезонным фактором.

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