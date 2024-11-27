"Больше никаких объявлений на дверях подъезда": в Украине будут введены новые правила для многоэтажек

Информацию обо всех многоквартирных домах и деятельности ОСМД (объединений совладельцев многоквартирного дома) в Украине будет внесена в единую электронную базу. В ней можно будет проводить собрания и голосования в режиме онлайн, а также публиковать важные объявления и сохранять решения и документы, касающиеся дома.

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Кабинет министров уже принял соответствующее постановление. Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, электронную систему "Наш Дом" внедрят в течение двух лет – то есть до 2026 года. Она будет иметь такой функционал:

для владельцев квартир: наличие актуальной информации о жилье, участии в собраниях и голосованиях онлайн;

для ОСМД и управляющих: защищенное цифровое хранилище решений и документов о доме, площадка для отчета о своей работе, а не в объявлении на дверях подъезда;

для государства: сбор аналитики по многоквартирным домам для принятия эффективных решений в формировании жилищной политики.

Потребность в таком сервисе назрела давно, поскольку в Украине не было раньше инструмента, который хранил бы полную информацию о многоквартирных домах и документации в защищенном виде. Кроме того, система "Наш Дом" цифровизирует процесс управления домами и сделает его более удобным и прозрачным.

"Наш Дом" уменьшит коррупционные риски и минимизирует влияние человеческого фактора. Это еще один шаг к цифровизации жилищной сферы, что изменит качество жизни жителей", – отметили в министерстве.

Ранее в Министерстве развития общин и территорий объяснили, что для запуска системы нужно будет провести дополнительную работу. В частности определить:

процедуру и требования по наполнению и ведению системы управления;

структуру системы управления, возможности собственника, администратора и технического администратора;

функциональные возможности системы управления

Ранее стало известно о новых правилах работы ОСМД. В частности было уменьшено количество голосов, необходимых для принятия решений, а также разрешено дистанционное участие в собрании использования электронных подписей во время голосования.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре-2024 в Украине была запущена автоматическая регистрация права собственности на объекты недвижимости после завершения строительства. Теперь после ввода объекта строительства в эксплуатацию право собственности на него можно регистрировать автоматически без участия государственного регистратора.

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