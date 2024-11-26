В Украине захотели изменить правила управления многоэтажками: к чему готовиться жильцам

В Украине запустят "Систему управления многоквартирными домами" (СУМД), призванную упростить доступ к данным о таком жилье, а также уменьшить коррупцию в этой сфере. Пока проект будет экспериментальным, внедрить систему планируют в ближайшие два года, т.е. до конца 2026-го.

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Соответствующее постановление принял Кабинет министров на заседании 26 ноября. Как объяснили в Министерстве развития громад и территорий, новая система будет выполнять такие задачи:

внедрение единого цифровизованного подхода к управлению многоквартирными домами;

к управлению многоквартирными домами; расширение доступа к информации о техническом состоянии имущества совладельцев многоквартирных домов;

совладельцев многоквартирных домов; внедрение инструментов для сбора данных, необходимых для принятия решений в жилищной политике – как внутри громад, так и на государственном уровне.

В ведомстве рассчитывают, что СУМД "минимизирует негативное влияние человеческого фактора в подавляющем большинстве процессов управления многоквартирным домом". В частности, это затронет проведение сборов совладельцев жилья и публикации протоколов таких сборов.

"За счет цифровизации процессов делается невозможным коррупционная составляющая. А на государственном уровне внедрение и развитие системы управления многоквартирными домами является важной составляющей реформы жилищной политики", – заявили в министерстве.

Там уточнили, что для запуска системы понадобится провести дополнительную роботу. В частности определить:

процедуру и требования по наполнению и ведению системы управления;

структуру системы управления, возможности держателя, администратора и технического администратора;

функциональные возможности системы управления.

Кроме того, предполагается создание Реестра управления многоквартирными домами. и функционирование 11 электронных кабинетов. Также СУМД должна будет обеспечить взаимодействие с Единой государственной электронной системой в сфере строительства.

К слову, ранее в Украине также изменили правила работы ОСМД – объединений совладельцев многоквартирного дома. В частности, было уменьшено количество голосов, необходимых для принятия решений, а также разрешено дистанционное участие в сборах использование электронных подписей во время голосования.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре-2024 в Украине запустили автоматическую регистрацию права собственности на объекты недвижимости после завершения строительства. Теперь после ввода объекта строительства в эксплуатацию права собственности на него можно регистрировать автоматически – без участия государственного регистратора.

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