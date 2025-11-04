Больше, чем лаборатория: 'Эскулаб' отчитался об уплате налогов и поддержке армии в 2025 году

В октябре 2025 года сети медицинских лабораторий "Эскулаб" исполнилось 16 лет. Сегодня "Эскулаб" – один из примеров ответственного украинского бизнеса, который растет даже во время войны, честно платит налоги в Украине и помогает укреплять государство.

В прошлом году компания уплатила более 116 млн грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Уплата Единого социального взноса (ЕСВ) за этот период составила 52,4 млн грн, а средняя заработная плата в компании – 22 200 гривен.

За девять месяцев 2025 года "Эскулаб" уже уплатил более 111 млн грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Сумма ЕСВ за этот период составила 50,6 млн грн, а средняя заработная плата выросла на 15% и составляет 25 500 гривен.

"До 2024 года в компании действовала система единоличного правления, которая тормозила развитие и наносила ущерб как "Эскулабу", так и государству. После изменения системы управления сумма уплаченных налогов выросла в 3,5 раза, а средняя зарплата – в 2,5 раза. Действия бывшего генерального директора должны быть расследованы правоохранительными органами, и мы, со своей стороны, окажем всю необходимую поддержку в этом процессе. Сегодня "Эскулаб" – прозрачный налогоплательщик и одна из крупнейших частных медицинских компаний Украины. Мы уверены, что украинский бизнес должен развиваться там, где государство не создает препятствий, а дает возможность работать", – отметил соучредитель "Эскулаба" Станислав Луговский.

"Эскулаб" не только добросовестно платит налоги, но и активно инвестирует в развитие. Только в этом году компания вложила более 130 млн грн в оборудование для высокоточной диагностики сложных заболеваний. Это не просто цифры – это более быстрые и точные результаты для пациентов, комфортные условия для работы специалистов и доказательство того, что украинская лабораторная медицина может быть лучшей.

Компания с 2014 года помогает украинским военным, а с началом полномасштабного вторжения эта поддержка стала еще больше. Среди подразделений, которым оказывалась помощь: 17 Центр специальных операций, 6 штурмовой полк рейнджеров, 36 бригада морской пехоты, 3 штурмовая, 24 и 67 механизированные бригады, а также другие подразделения.

"Для нас важно не просто зарабатывать, а вкладывать в то, что делает Украину сильнее – в технологии, рабочие места, образование, армию, – говорит совладелец "Эскулаба" Денис Мельник. – Мы растем вместе со страной и благодарны всем, кто нам доверяет".

Справка:

"Эскулаб" – ведущая украинская медицинская лаборатория, основанная в 2009 году. Лаборатория предлагает более 2000 видов лабораторных исследований, придерживаясь международных стандартов ISO 9001 и ISO 15189.

"Эскулаб" работает в 85 городах Украины, обеспечивая точную диагностику, комфорт и доверие в каждом взаимодействии. С начала войны компания активно поддерживает украинцев – от бесплатных анализов до регулярной помощи украинским защитникам.