Большая дерегуляция: правила для бизнеса в Украине изменили на время военного положения

В Украине принят большой дерегуляционный законопроект, который призван облегчить жизнь бизнесу на время военного положения. Его основная цель – заменить некоторые лицензии и разрешения на декларативный принцип работы предприятий.

Видео дня

Речь идет о законопроекте № 7331, который был принят во втором чтении и в целом 17 июля. За проголосовали 237 нардепов, сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк. В первом чтении документ был принят почти год назад – 28 июля 2023-го. Закон начнет действовать после того, как получит подпись президента Украины.

"Рада приняла большой дерегуляционный законопроект № 7331 об упрощении условий осуществления хозяйственной деятельности в период военного (чрезвычайного) положения в Украине", – сообщил Железняк. Также он перечислил основные положения документа:

предприятия смогут получить право на осуществление отдельных видов деятельности , представив в органы лицензирования, разрешительные органов и ЦНАПы декларации о осуществлении такой деятельности без получения документов разрешительного характера , получение которых предусмотрено законодательством;

, получение которых предусмотрено законодательством; эти декларации будут действовать в период действия военного положения и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены. уже выданные лицензии продлевают срок своего действия до конца военного положения , но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены;

, но не менее трех месяцев со дня его прекращения или отмены; на период военного положения останавливается проведение плановых проверок органов лицензирования относительно соблюдения требований законодательства в сфере лицензирования;

относительно соблюдения требований законодательства в сфере лицензирования; Кабмин определит порядок предоставления декларации, перечень вносимых в декларацию сведений и перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться субъектами хозяйствования на основании представления такой декларации.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом выдача обязательных лицензий для бизнеса может стать цифровой. В Минцифры анонсировали будущий запуск на портале Дія функционала для с лицензиями и разрешениями – это станет частью правительственного проекта разрешения, запущенного вместе с Минэкономики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!