Более 16 тысяч поставок запрещенных товаров в обход санкций: как немецкая компания помогла российскому ВПК

В Германии разоблачили компанию, которая под контролем Москвы организовала около 16 тысяч поставок запрещенных европейских товаров для российского ВПК (военно-промышленный комплекс) на более 30 миллионов евро. Через сеть фиктивных компаний и транзит через Турцию в Россию попадали технологии двойного назначения, которые могли использоваться в военных и даже ядерных программах.

Расследование, которое ведет федеральная прокуратура Германии при участии разведки, уже привело к арестам нескольких фигурантов.

Им инкриминируют систематическое нарушение экспортного контроля, масштабный обход санкций и участие в преступной организации. Максимальное наказание – до 10 лет заключения.

Как работала схема после введения санкций

До начала полномасштабной войны против Украины компания Global Trade экспортировала технологическую продукцию в Россию напрямую. Однако после введения санкций ЕС схема стала значительно сложнее – для маскировки конечных получателей использовали третьи страны, в частности Турцию. На бумаге заказы выглядели как обычные поставки в турецкие компании. Среди товаров были:

микроконтроллеры;

электронные компоненты;

датчики;

преобразователи;

осциллографы;

измерительное оборудование;

шарикоподшипники;

механические детали.

Несмотря на формальное назначение грузов для Турции, следователям удалось проследить, что большинство из них уже через 5-10 дней оказывались в России. По данным немецкой разведки, часть поставленной продукции имела двойное назначение и могла использоваться не только в гражданском секторе, но и в российской оборонной промышленности.

В частности, комплектующие для установок опреснения морской воды могли применяться на атомных подводных лодках. Среди конечных получателей, по данным следствия, были военные предприятия и организации, связанные с исследованиями в сфере ядерного оружия.

Следователи установили, что фактическим координатором сети была российская компания "Коловрат", которая уже находится под санкциями США. По версии прокуратуры, "Коловрат" был не просто заказчиком, а операционным штабом всей схемы. Его сотрудники получали доступ к электронной почте Global Trade, представлялись работниками немецкой компании и напрямую контактировали с поставщиками по всей Европе.

Таким образом, для контрагентов все выглядело как обычное сотрудничество с немецким бизнесом, хотя фактическое управление осуществлялось из Москвы. Официальным получателем многих грузов значилась турецкая компания MR Global, которая, по данным следствия, была лишь транзитным пунктом.

Кроме того, в схеме использовались несколько немецких компаний-пустышек, через которые оформляли документы и скрывали настоящие маршруты товаров. Во внутренней переписке, которую получила немецкая разведка, фигурировали прямые инструкции по маскировке:

"Сделай так, чтобы все выглядело чисто. Никаких упоминаний о России";

"Перед отправкой уберите все документы из коробок";

"Нам нужен другой получатель – Турция подойдет".

Такие сообщения стали важными доказательствами в уголовном производстве. В рамках расследования уже арестованы несколько подозреваемых, среди которых:

Никита С. – управляющий директор Global Trade с марта 2022 года, которого следствие называет ключевым звеном между немецкой компанией и российскими координаторами;

Евгений Р.;

Даниэл А.;

Борис М. – один из главных фигурантов, который, несмотря на формальный выход из руководства компании, продолжал активно участвовать в операциях.

По данным следователей, именно двойная роль Никиты С., как представителя немецкой компании и работника "Коловрата" – позволяла координировать заказы, платежи и логистику между ЕС и Россией. Несмотря на многочисленные ограничения, Россия продолжает искать доступ к критически важным технологиям для поддержки своего военно-промышленного комплекса.

