Блокирование сайтов и требования к банкам: в Украине готовят усиление контроля за онлайн-казино

В Верховной Раде намерены усилить контроль за игорным бизнесом – в частности, разрешить блокирование причастных к нему сайтов и выставить отдельные требования к банкам. Соответствующий законопроект может быть одобрен парламентским Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже 4 апреля.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил: в частности, документ предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

"Сегодня наш Комитет одобрит закон об усилении контроля за игорным бизнесом. Кроме ликвидации КРАИЛ, там много норм об ужесточении требований по рекламе", – говорится в сообщении.

В частности, отметил он, документ предусматривает запрет рекламы азартных игр в любых аудиовизуальных и аудиальных медиа независимо от технологии их распространения (в частности, телевидение и радио). А также:

В онлайн-медиа.

Во всех печатных медиа – однако исключениями являются специализированные изданий, посвященные азартным играм.

Во всех изданиях (кроме специализированных).

Средствами внутренней рекламы.

На транспорте, в том числе на транспортных средствах и оборудовании.

С помощью мер рекламного характера.

Средствами наружной рекламы.

В местах проведения массовых мероприятий.

В сети Интернет, в том числе на платформах общего доступа к видео и на платформах общего доступа к информации.

Путем предложения или предоставления любого прямого или косвенного возмещения расходов для доступа к участию в азартных играх.

Путем размещения изображения или упоминания азартных игр, торговых марок и пр., под которыми осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр, на любых товарах, кроме связанных с организацией и проведением азартных игр.

Путем отправки сообщений неопределенному кругу лиц по почте, электронной почте, средствами мобильной связи.

При этом, подчеркивается, в рекламе азартных игр запрещается участие лиц, не достигших 21-летнего возраста – в том числе в качестве фотомоделей. А кроме того:

Участие волонтеров и/или военнослужащих, а также лиц, внешний вид которых имитирует внешний вид военнослужащих.

"Ограничения по участию военных будут переданы в Правительство, которое оперативно сможет регулировать ситуацию. Включая полный запрет", – отметил нардеп.

Участие популярных лиц или любое одобрение ими азартных игр.

Использование изображений и упоминаний имен популярных людей, героев кино-, теле- и анимационных фильмов, авторитетных организаций.

Участие спортсменов, врачей и других профессиональных медицинских работников, "а также лиц, внешний вид которых имитирует внешний вид спортсменов, врачей".

Использование тематики, связанной со сдерживанием и отпором вооруженной агрессии РФ в период действия правового режима военного положения.

"Любых патриотических призывов и/или символики, направленных на обеспечение государственного суверенитета, безопасности и обороны, патриотическое воспитание или любое другие способы с целью создания обманчивого впечатления о связи между участием в азартных играх и отпором вооруженной агрессии РФ".

"Главная норма: не могут быть спонсорами субъекты хозяйствования, имеющие лицензию на осуществление деятельности в сфере организации и проведение азартных игр. За нарушение требований предусматриваются санкции, включая лишение лицензии", – рассказал Железняк.

Будут блокировать сайты

При этом он подчеркнул: в рамках предотвращения и противодействия запрещенным азартным играм будет осуществлятся мониторинг Интернета "с целью выявления вебсайтов, мобильных приложений, которые предоставляют доступ к азартным играм в сети без соответствующей лицензии с нарушением требований настоящего Закона". После такого выявления же:

"лицо, которое через вебсайт и/или мобильное приложение организует, проводит или предоставляет доступ к азартным играм без соответствующей лицензии, обязано по требованию Уполномоченного органа в срок не более трех рабочих дней ограничить доступ на (с) территории Украины к такому вебсайту и/ или мобильное приложению";

поставщик услуг хостинга и/или платформа цифровой дистрибуции, на технических средствах которой размещены такие сайты, их части и/или мобильные приложения должны будут ограничить к ним доступ;

уполномоченный орган направляет решение о требовании ограничения доступа к таким ресурсам в национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины "для принятия распоряжения о блокировании доменных имен".

"Невыполнение требований Уполномоченного органа является основанием для обращения в соответствующие органы, на которые законами Украины возложено осуществление правоохранительных функций", – отметил нардеп.

Требования к банкам

В то же время, подчеркнул он, банк и другие участники платежного рынка обяжут, в частности, отказывать в осуществлении платежных услуг лицам, которые организовываюти проводят азартные игры на территории Украины без соответствующей лицензии.

Такие же действия банки должны будут проводить и в отношении лиц, предоставляющих услуги по доступу к таким азартным играм.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же экономиста Сергея Фурсы, решить проблему излишней популярности онлайн-казино в Украине и лудомании среди военных невозможно, введя тотальный запрет на азартные игры. Вместо этого лучше на государственном уровне ограничить рекламу казино.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!